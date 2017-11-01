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سياسي جنوبي: اعتراف الشرعية بالحراك ممثلا للقضية الجنوبية هدفه تقويض مشروع المجلس الانتقالي

السياسي الجنوبي أحمد الربيزي
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:28 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي أحمد الربيزي أن : قرار الشرعية الاعتراف بالحراك الجنوبي ممثلا للقضية الجنوبية هدفا تقويض مشروع المجلس الانتقالي

واضاف الربيزي أن قرار الرئيس هادي اليوم الغريب والمفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ واضحا ان هذا التوجه للرئيس هادي يهدف إلى استنساخ مكون حراكي جديد تابع له يرأسه مكاوي (المستشار)، ويضم مجموعة ممن يريدون حراك مدعوم من هادي ينفذ أهداف ومشروع هادي (الأقلمة) المرفوضة شعبيا من قبل أبناء الجنوب، عموما هذه السياسة ليست بجديدة وقد خبرناها نحن في الجنوب المحتل وفي اليمن عموما فهي استمرارا للسياسة التي اتبعها المخلوع عفاش في الاستنساخات (استنساخ الأحزاب استنساخ للمنظمات حتى استنساخ لشيوخ القبائل).

وأشار الى أن الهدف منها الإبقاء على حراك فضفاض مشتت غير موحد وهذا الأمر يحفظ لمستشار الغفلة ياسين مكاوي البقاء ممثلا أوحد للحراك الفضفاض في إي مفاوضات للاستحقاق القادم.

وأكد أن هذا القرار المفاجئ هدفه الخبيث واضح يرسل رسالة للتحالف العربي والمجتمع الدولي هدفها تقويض مشروع المجلس الانتقالي الذي وحد وجمع حوله التفاف شعبي وتنظيمي غير مسبوق وكذا هدفه محاولة كسر شرعية المجلس الانتقالي الشعبية والثورية والإيهام بأنه - المجلس الانتقالي- مجرد مكون لا يمثل الحراك الجنوبي ككل وان هناك آخرين ..!

وأردف "بمعنى آخر فإن الشرعية وعلى رأسها (الرئيس هادي) المحوط بحزب الإصلاح اليمني (الاخونجي) استمرءوا الإبقاء على حراك مشتت بدون قيادة موحدة يسهل احتواء عناصر فيه محسوبة على أطراف الصراع، ولهذا سيدفعوا إلى بقاء بعض الشقاة المحسوبين على الحراك (المحبطين) بعد ان انفضت الناس من حولهم وساروا في فلك أعداء الجنوب بأنانية مقيتة راحوا يبحثون عن متعهد جديد يعطف عليهم بما يجود ولو على حساب وحدة الحراك وأهدافه التحررية، فوجدوا (شرعية الاخونجية الأحمرية) وبعضهم سار في فلك إيران الداعمة للغزو الحوثي العفاشي للجنوب في 2015م، وكنا نتمنى ان لا يقعوا في هذا السقوط المريع وهم يعرفون انه محاولات فاشلة تستهدف الحراك الجنوبي ولكن لا شك ان إرادة شعب الجنوب التي التفت حول وحدة قيادته الثورية في المجلس الانتقالي الجنوبي ستفشل كل هذه المحاولات".


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