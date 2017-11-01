احتجاجات بالضالع لعسكريين بسبب الاستقطاعات

مقالات الرأي

عبدالوهاب طواف مشاهدات من رحلتي إلى الرياض وإلى اليمن في زيارتي إلى الرياض ومن ثم إلى اليمن أُتيحت لي الفرصة للقاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض نوابه،

د.عبدالرحمن الوالي ما أسهل النواح لا كهرباء، وكثيرا أيضا لا ماء، ناهيك عن غياب الأمن والرواتب وغيرها من المبكيات الكثير. إذن ما الحل؟ نرى أن

عبدالله أحمد الحوتري اخر العلاج الكي .. ومن الاحتجاجات العصيان اخر شيء لا يوجد شعب كشعبنا الجنوبي صبور على حكومته الفاشلة في ادارة الدولة ، تلك الحكومة المشهود لها بفساد وصل الى

ياسين مكاوي حكومة طوارئ وخطوات إنقاذية مشهدٌ مرعب يتنادى له أهلنا في عدن دونما إدراك للسيناريو المُعد لهم في الخفاء والكواليس برغم انهم أصحاب حق في

أحمد الربيزي يريدونه "حراك جنوبي" فضفاض ليس إلا !! قرار الرئيس هادي اليوم الغريب والمفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ

د. مروان هائل عبدالمولى مهزلة الملصقات السياسية في عدن الإعلان هو مجموعة من الكلمات والصور , الغرض منها التأثير على الفرد وتثبيت اختياره على المعروض أمامه ,

ماجد الداعري اعتذر بن دغر ضمنيا للزبيدي فهل يجرؤ هادي على الاعتذار لبحاح؟ اعتذر رئيس حكومة الشرعية اليمنية احمد بن دغر ضمنياً للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

محمد كليب أحمد بائع الصحف .. في البريقة لا تكاد تطأ قدماي كل صباح أرض البريقة إلاّ وقد سبقني النظر نحو ذلك البساط الأبيض من الصحف المتراصة على

عبد الكريم سالم السعدي الجنوب... ائتلاف القنابل الموقوتة! دأَبنا على الدعوة إلى الالتقاء الجنوبي انطلاقاً من إدراكنا أهمية هذه الخاصية في انتصار قضيتنا. وبذَلنا جهدنا