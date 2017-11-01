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احتجاجات بالضالع لعسكريين بسبب الاستقطاعات

صورة من الاحتجاجات يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:38 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:

نفذ العشرات من العسكريين باحد معسكرات الجيش التابع للجيش الوطني احتجاجات غاضبة للإحتجاج على استقطاعات مالية طالت رواتب العسكريين .

واحتج العشرات من الجنود أمام مقر احد الالوية العسكرية بالمدينة وردداو هتافات مناوئة لقيادة اللواء.

وقال العسكريون ان رواتبهم طالتهم استقطاعات كبيرة وصلت إلى أكثر من 30 ألف ريال عن كل جندي.

ويحتج العسكريون على هذه الاستقطاعات ويطالبون الحكومة الشرعية بالتدخل .


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