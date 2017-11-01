MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:56 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سفير اليمن الدكتور / محمد على مارم يلتقي بالفرقة الفنية لحفل 26 أكتوبر بالهناجر
أخبار وتقارير

سفير اليمن الدكتور / محمد على مارم يلتقي بالفرقة الفنية لحفل 26 أكتوبر بالهناجر

الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:56 صباحاً
القاهرة (عدن الغد)خاص


التقى ظهر يوم 31/10/2017 سعادة السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنيه في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلين ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين منهم في جمهورية مصر العربية ومعهم المستشارة / عائشىة العولقي - مدير المركز الثقافي اليمني الذين قد أحيوا حفل (اليمن تاريخ عريق) بمناسبة حلول أعياد الثورة اليمنية الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر والثلاثون من نوفمبر عيد الجلاء في يوم الخميس الماضي الموافق 26/10/2017 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
وقد تباحث معهم بشفافية حول الدور الكبير والذي قاموا به في تقديم بلادهم وتمثيل بلادهم خير تمثيل إيمانا منهم جميعا بفكرة أن الفنون والثقافة تصلح ما أفسدته السياسة إضافة إلى أن الفن والثقافة هي التي تُعرف العالم تاريخ اليمن وتراثها وتمحو آثار الحرب المأساوية في اليمن والأزمات الحالية وتصدر فكرة أن الفنان اليمني والإنسان اليمني باقٍ على الأرض يدعو إلى السلام لليمن من خلال الإسكتش المسرحي بعنوان (رسالة سلام) إخراج الفنان / قاسم عمر وتمثيل (كريمة مختار – ريدان رياض – يوسف مقبل – عدي أنعم – مهند الرديني) ومن خلال الفيلم الوثائقي (اليمن تاريخ عريق) تأليف / المستشار عائشة العولقي – إخراج / عمار الناجي - وقد تناول الحفل فقرات فنية غنائية مع الفنانين (حمادة أحمد قاسم – زكريا المسعودي – على مجاهد – يوسف كامل – فاطمة القباطي – محمد فايز – ياسر هزاع – فدوى سالم – سهيل اليمن)
والجدير بالذكر إنه كانت هناك مشاركة مصرية بفرقة فنون شعبية التابعة للبيت الفني من وزارة الثقافة المصرية
وقدم سعادة السفير الشكر لطاقة عمل هذا الحفل فردا فردا وفي مقدمتهم المستشارة / عائشة العولقي التي كانت تعمل بدون أي إمكانيات بل تعتبر إمكانيات شحيحة جدا وبالرغم من هذه الظروف الصعبة فقد قدموا اليمن ومثلوها خير تمثيل وأبدعوا في حفل رائع شهد به الجميع.
كما ناقش معهم بعض القضايا والمشاكل الشخصية التي يعانوا منها وقام بحل الكثير منها وأتفق معهم على تبني دورات في اللغة الانجليزية والفرنسية ودورات فنية للشباب والشابات في الغناء والعزف والتمثيل والأمور الفنية مثل المونتاج ووعد بدعم المركز الثقافي اليمني من إماكنيات مادية وفنية كالاجهزة التي تسهم في العمل الثقافي والفني وقدم لهم هدية متواضعة لجهودهم الكبير حيث وعدهم بوقوف كامل مع الفن والفنانين والمثقفين في المركز الثقافي اليمني وفي نهاية اللقاء كان الكل سعيد لاهتمام السفارة بالجانب الثقافي والفني اليمني المتواجد في جمهورية مصر العربية.


المزيد في أخبار وتقارير
سفير اليمن الدكتور / محمد على مارم يلتقي بالفرقة الفنية لحفل 26 أكتوبر بالهناجر
التقى ظهر يوم 31/10/2017 سعادة السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنيه في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلين ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين منهم
الدولار يعاود الارتفاع امام الريال عقب يومين من التراجع
عاود الدولار الامريكي ارتفاع اسعار صرفه يوم الثلاثاء عقب عدة ايام من التراجع . وقال متعاملون في سوق الصرف المحلية بعدن ان الدولار بلغ 415 ريال في حين بلغ سعر صرف
مدير أمن عدن يلتقي وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية
ألتقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن/شلال علي شايع هادي صباح اليوم الثلاثاء بكل من وزير العدل القاضي "جمال محمد عمر" والنائب العام " علي لعوش " ورئيس المحكمة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية
قائد الحزام الامني بكريتر يعلن استقالته من منصبه ويتعهد بسحب كافة القوات التابعة له
بن دغر يكلف سالمين بالقيام بمهام محافظ عدن والاخير يؤكد وجود مساعي لاخراج المدينة من ازمتها
القاضي الهتار: نحن نقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف وفي مقدمتهم الحراك الجنوبي
بن بريك : من السلطة إلى المعارضة.. إشكاليات المشهد المرتبك في اليمن
مقالات الرأي
دأَبنا على الدعوة إلى الالتقاء الجنوبي انطلاقاً من إدراكنا أهمية هذه الخاصية في انتصار قضيتنا. وبذَلنا جهدنا
القراءة السريعة لحوادث إقليم كردستان وإعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد تثير تساؤلات عدة حول موقف
قرية " امصرة " القرية الهادئة الوديعة الرابضة وسط قاع أبيض خصيب يكسوه اخضرار المزروعات الموسمية عادة.. يمكنك
والمثل الجزائري يقول: خذ حقك بيدك. خذ حقك بيدك ولمن منتظر شعب الجنوب لأن يأخذ حقه، كل شئ دمرته الشرعية وأفسدته
مدينة عدن حاضنة الحب والسلام والوئام وأيقونة البحر الممتدة في إتساع ذلك الأزرق الشاسع على مد ومرأى النظر
تبادلت وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية مذكرة محافظ عدن عبدالعزيز المفحلي التي تحدثت عن سحب الحكومة
يمكن القول ودون مبالغة إن النضال الثوري المتواصل لشعب الجنوب منذ عام 1994م قد غدا واحدا من اكبر المعارك
البرزاني بكل ما يملك من سجل إنتصارات عظيم حققه لإقليم كردستان في العراق، إلا أنه وبخطوة واحده غير محسوبة
كما هو معروف ومتعارف فيه دولياً وأممياً وإنساناً بأن هناك فرق بين من يأتي لأرضكَ غازياً وبين من يأتيك مولبياً
تعز هي المحافظة الأكبر في اليمن، وهي الجهة التي خرجت منها الأحزاب والحركات الوطنية، ثم الثورة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التعيين
شكر وتقدير
وفيات
عزاء ومواساة
الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الحاج عبدالرحيم سعيد الثوير الشاعري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017