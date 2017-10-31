مدير أمن عدن يلتقي وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية

ألتقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن/شلال علي شايع هادي صباح اليوم الثلاثاء بكل من وزير العدل القاضي "جمال محمد عمر" والنائب العام " علي لعوش " ورئيس المحكمة الإدارية القاضي " خليل عبدالطيف" .

وفي اللقاء ناقش مدير أمن عدن مع وزير العدل جملة من القضايا الهامة مطالبا بضرورة أسراع النيابة العامة في إحالة القضايا الواصلة إليها من قبل جهاز البحث الجنائي الى المحاكم للبت فيها وانزال الاحكام العادلة بحق المتهمين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بارتكاب الجرائم أو مخالفة القانون .

كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل الدورات وتأهيل الكوادر الأمنية والقضائية وعقد الندوات التوعوية بالتعاون مع بقية الوزارات ذات الصلة .

من جانبه أشاد وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية بدور إدارة أمن عدن ممثلة باللواء شلال علي شايع في تثبيت الأمن والاستقرار بعدن مؤكدين أهمية احترام تنفيذ الإجراءات الأمنية وضرورة التواصل والتنسيق الدائم بين إدارة أمن عدن ووزارة العدل وأجهزة القضاء والنيابة .

وفي ختام اللقاء اكد مدير أمن عدن على تعزيز وتأمين المنشآت القضائية و حرصه وحثه الدائم على سرعة البت في مجمل القضايا واستكمال جمع الاستدلالات والمعلومات في القضايا وإحالتها الى النيابة العامة على وجه السرعة .

حضر اللقاء العقيد فيصل مثنى مدير مكتب مدير أمن عدن

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