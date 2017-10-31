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باسندوه يظهر مجددا ويقول :" لهذه الاسباب بكيت قبل سنوات وهذا ما افعله كل يوم

باسندوة وسط العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 09:48 مساءً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
محمد سالم باسندوة

ولد في يناير سنة 1935 بمدينة عدن.
-أصدر في عدن صحيفتين أسبوعيتين هما "النور" و"الحقيقة"، وقد عطلتهما السلطات البريطانية.


- اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني في عدن مرتين في عامي 1962 و1967، لكن لم يمكث رهن الاعتقال طويلا، وفي المرة الأخيرة أبعد من عدن إلى الخارج.
-كان عضوا في قيادة "حزب الشعب الاشتراكي" منذ تأسيسه في عام 1962، وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية.


- عمل عضوا في قيادة "جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل" منذ إنشائها في يناير 1966، وتولى مسئولية الإشراف على أحد تنظيميها الفدائيين في عدن الذي كان يتكون من العناصر السابقة في حزب الشعب الاشتراكي.
- ساهم في شرح قضية الجنوب اليمني المحتل أمام الأمم المتحدة.


- مقيم في الشطر الشمالي من اليمن منذ انتقاله إليه في أكتوبر 1965 في نزوح اختياري للانضمام إلى حركة "الكفاح المسلح".


- وقد تولى في حكومة الجمهورية العربية اليمنية المراكز التالية: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، مستشار سياسي لرئيس مجلس القيادة ووزير دولة، وزير للتنمية ورئيس الجهاز المركزي للتخطيط، وزير للإعلام والثقافة، عضو المجلس الاستشاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية ومستشار لرئيس الجمهورية، مندوب دائم لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشورى.

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عاود رئيس الوزراء اليمني السابق "محمد سالم باسندوه" الظهور مجددا عقب غياب دام سنوات عن المشهد السياسي.

وظهر "باسندوة" لاول مرة منذ سنوات بحي الدقي وسط العاصمة المصرية القاهرة حي التقاه يمنيون فروا من الحرب.

وقال اليمنيون الذين التقوا بباسندوه يوم الثلاثاء انه قال لهم :" هل عرفتم لماذا بكيت اكثر من مرة ، لقد كنت ادرك خطورة ماسيحدث.

وقال احد اليمنيين الذين التقوا بباسندوة :" التقيت اليوم مع الأستاذ محمد سالم باسندوة ( رئيس الوزراء السابق ) مصادفة كنا ننتظر دورنا عند فرن الروتي (الخبز اليمني ) في الدقي ..

و كان يتكلم بحرقة عن الأوضاع ، قال بكيت كذا مره على اليمن و هذا ما شاهدوه الناس في وضع لم يكن كاليوم.. الآن يا عيالي ابكي كل يوم حتى صارت الدموع رفيقتي بكل الأوقات بهذا الوضع المؤلم


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