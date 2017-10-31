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وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 07:34 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

تم ،يوم الأحد، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، اجراء تغيير هام في وثيقة تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية ضد الانقلاب الحوثعفاشي .

وعلمت (عدن الغد) من مصدر موثوق بالرياض ان التغيير في الوثيقة جاء وفق توجيهات صريحة وصارمة من فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وشمل نصا يؤكد على ان الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية .

ويعد هذا النص الاضافي اعتراف رسمي من كافة الاحزاب السياسية اليمنية بقوى الحراك الجنوبي وباعتبارها الممثل السياسي للقضية الجنوبية .

واضاف المصدر ان اتصالات تجري لتوحيد مكونات الحراك في الفترة القريبة القادمة .

وشهدت العاصمة عدن خلال الشهرين الماضيين لقاءات متنوعة ضمت مكونات الحراك الجنوبي كان اخرها اللقاء التشاوري بفندق كورال .

وكثف المجلس الاعلى للحراك الثوري الذي يرأسه الدكتور صالح يحيى سعيد ونائبه الاول فؤاد راشد من لقاءاتهم بقوى الحراك ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لتوحيدها كما اجرى تغييرات واسعة في بنيته التنظيمية الى جانب اعادته للكوادر الجنوبية التي انقطعت عن ممارسة مهامها في اطار هيئة رئاسته .

وتأتي تحركات المجلس الاعلى متزامنة مع تحركات واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الاخ عيدروس الزبيدي الذي اعلن في اجتماع هيئة رئاسته بمدينة المكلا امس عن جهوزيته للمشاركة في المفاوضات اليمنية القادمة .

وقال البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع ان المجلس الانتقالي جاهز للمشاركة في الحوارات المتصلة بالأزمة اليمنية كممثل عن القضية الجنوبية .

ويأتي النص الاضافي كما يبدو في وثيقة التحالف السياسي الداعم للشرعية الممثل فيه كل الاحزاب اليمنية ليقطع على الانتقالي اي امال في مسالة الاعتراف به كممثل عن القضية الجنوبية .

ويشهد الشارع الجنوبي ونخبه جدالا واسعا بشأن من يمثله كما انعكس ذلك في احتفالية اكتوبر التي شهدت ساحتين والتي من المتوقع تكرارها في احتفالية نوفمبر مع قرب الحديث عن مفاوضات يمنية قادمة .


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تعليقات القراء
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[1] المجلس الانتقالي الجنوبي
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ابن الجنوب | عدن
يمثلني وعيدروس رئيسي. وابو شرمه صوتي. والجنوب العربي وطني وانت يا سعودي تعال مص لي

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[2] كان بالامكان احسن مما كان
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ابن الجنوب | الوطن الجريح
الان صحى الريس ان في حراك جنوبي وين جماعة مكاوي الذي نصفهم راح مع الحوثيين وعفاش وكانو يقولو انهم الحراك الجنوبي الان عندما اقتربت نار المجلس الانتقالي تذكرتم ان في حراك جنوبي يمثل القضيه الجنوبيه ان الهدف شق الشارع الجنوبي ياساده ان اردتم الكلام الصحيح وتريدون الخير للجنوب فالمجلس الانتقالي امامكم سيبو المناكفات وانتم اعرف ان العالم يطالب بكيان جنوبي موحد للتفاهم معه والقيادات القديمه رفضت التفاهم فيما بينها البين وعندما وحدوا الشباب الجنوبيون في مجلس يمثلهم الان تريدون اعادة الامور الى المربع الاول ونحن غير مستعدين نضيع السنين والفرص من كان يريد ان يخدم الجنوب فيوقف مع المجلس ويمده بالمشوره هنا سوف يبان معدن الرجال ونتكاتف جميعا امام الاستحقاق القادم بصوت عال لتتحقق اهدافنا في جنوبنا الذي يتسع لكل ابناءه اما القياده ستكون لمن يختاره الشعب من خلال صندوق الانتخابات زمن الاستحواذ والتسلط انتهى الى غير رجعه فالجنوب امانه في اعناق كل جنوبي حر،

285199
[3] زغردي ياعدن الغد وافرحي
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
الشن | المكلا
يافرحتك يافرحتك يافرحتك ياعدن الغد افرحي افرحي افرحي . ولكن هيهات لقد اخافتكم جولات المجلس الانتقالي لمحافظات الجنوب واستقبالهم هناك من قبل الجماهير سوى كان في شبوه او حضرموت او المهرة . كونوا وفرخوا وفقسوا من هذه المكونات البائسة .ولكن في الاخير مايصح الا الصحيح.

285199
[4] خطوة حسنة
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
والان لابد وان يمثل الحراك شخصيات مدنية متعلمة ومحنكة ولها دراة بلغة الدبلوماسيين وتتفهم المصطلحات القانوننية.. تسابق العسكر والمناضلين بالمليشيات عليهم فسح الباب امام الحراك الجنوبي السلمي ليدافع عن القضية الوطنية لشعب الجنوب.. ونقول لهؤلاء ليس الان وقت المزايدات لحجز كراسي السلطة، وان كراسي السلطة سينبغي حجزها لمن يتم انتخابه من قبل الشعب.. لا بموجب محاصصات مناطقية ولا بفعل عددافراد ميليشيات كل تيار.. ولنتذكر بان كل عللنا تأتي من اختلافاتنا بسبب الانانية والرغبة بالظهور على بعضنا البعض..

285199
[5] العبوا غيرها
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
جابر | عدن
المجلس الانتقالي الممثل الشرعي للجنوب وهذه الحركات الرعناء تريدون الفتنة بين الجنوبيون وترجعوهم الى الصفر القافلة تسير والكلاب تنبح اخر الدواء الكي الذي الجنوب يريد لهم الخير وهم يكنون الشر للجنوب الايام والتاريخ سيسجل وستكون لكل شخص اعماله

285199
[6] ماهو الجديد في هذا الموضوع...
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
الحراك الجنوبي كان معترف به في لجنة الحوار.. والجنوب أيضا كان معترف به أنه دولة وتوحدت مع الشمال.. والحوثيين أصبحوا قوة معترفة بها .. والمؤتمر ومعظم الاحزاب وحتى الاصلاح معترفا بهم... ولكن السؤآل هو للجنوبيين.. من سيمثل الحراك الجنوبي.. وهل الحراك موحدا .. وهل قيادات الجنوب موحدة.. ومن سيكون ممثل الشعب الجنوبي .. طالما أنه ظهر شئ جديد اسمه المجلس الانتقالي.. وهل سيتفق الجنوبيين جميعا بإعتبار المجلس الانتقالي هو من يمثلهم.. مثلما نرى الحوثيين وجماعة صالح والاصلاح موحدين تحث قيادة واحدة.. نتمنى أن يكون هذه هي الفرصة الأخيرة للجنوبيين من اجل ان يتحدوا تحث قيادة واحدة تمثلهم وتطالب بحقوقهم.

285199
[7] مؤامرة الشرعية ضد الجنوب والمجلس الانتقالي
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
طه الحامد | المكلا
شرعية حزب الإصلاح تحاول شق الجنوب وأنشأت كيانات مفخرة بسم الحراك الجنوبي و فرقتها ثم أعادت تجميعها بسم الحراك هههههه

285199
[8] اعتقد ان هذه محاولة من التحالف لاحياء مكونات احتضرت في ساحة العروض ليس حبا في احد ولكن...
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
بوحسين | حضرموت
لخلق توازن قوى في الجنوب يبقي الجنوب متزعزع حتى ينتهوا من الدحابشة، وهذا ان صح الخبر سيعطي معنويات ليتهافت الكثيرين على ما يسمى مكونات الحراك المندثرة

285199
[9] البادي اظلم ... ستفشلون وستذهب ريحكم ياعصابات الشرعية والإصلاح .. اخرتها يسلم مستقبل الجنوب لصالح يحي وفؤاد راشد .. وعجبي
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ابو احلام | عدن الجنوب
وعلمت (عدن الغد) من مصدر موثوق بالرياض ان التغيير في الوثيقة جاء وفق توجيهات صريحة وصارمة من فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وشمل نصا يؤكد على ان الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية . من متى المركوز يعمل بحزم وصرامه ، وهو الى يوم امس يستجدي الوقود من اولاد هائل .. العبوا ... اللعب على المكشوف . الحذر ، الحذر ، الحذر ، يابناء الجنوب ..

285199
[10] بدل ما تفرخوا وتلعبوا بأموال الجنوبيه والحضرميه أعطوا الناس رواتبها ووفروا الخدمات وباتحبكم الجماهير
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
شمسون | حضرموت
والله مهما خططتوا وفرختوا أنتم فاشلين المجلس الانتقالي هو الممثل الوحيد للشعب الجنوبى والحضرمى شكلوا ورتبوا أنتم وبن دغر والدحابشه والعفافيش والمرتزقه الجنوبيه والإصلاح وشياطينكم المحلس الانتقالي يمشى واثق الخطوات رافع الرأس فاتكم القطار ضيعتوها من الأول

285199
[11] لا اعترف بشي أسمه الشرعية وانما الاحتلال السعودي !
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كادح | دثينة _ الجنوب المحتل
الجنوب اليوم بات محتل من قبل الاحتلال السعودي عبر مايسمى الشرعية وعبر التشكيلات العسكرية المرتزقة و التابعه لهم لاسيما وان قرارها العسكري بيد العمليات العسكرية السعودية والاماراتية ولا وجود لشي اسمه المقاومة الجنوبية وانما المقاولة الجنوبية بعد ان ذهبت تضحيات الشهداء في رياح المؤامره والارتزاق السياسي لطابور طويل من المنتفعين والمطبلين المتاجرين بقضية الجنوب, اليوم سيبداء الدور الاخر للاحتلال السعودي من خلال شرعية هادي وهو تفريخ المكونات وتصنيع مكون سياسي بمقاسات سعودية لتمثيل الشعب الجنوبي في مؤامرة ال سعود القادمة, الدور الاماراتي الاخر سيكون كالتالي, عليكم القبول برغبات الشرعية لان الامر يتعلق بالامن القومي اليمني والسعودي والامه العربية والمشروع المجوسي وما الى هنالك من اكاذيب واعذار يجيدها العربان جيدا في الخداع الاستراتيجي وادارة الفوضئ ووأد الثورات واجهاضها عبر المال السياسي الكبير الذي بحوزتهم سيما وان الجنوبيين بحاجه ماسه ويسيل له لعابهم, المجلس الانتقالي مرهون ولا يستطيع الاعتراض على الوسيط الاماراتي فما بالك بالسعودي, اما الشعب فهو الاخر راضي عن مايحصل له وبات الكثير منهم يصدق المنشورات الكاذبة التي تمارس النفاق السياسي والتطبيل والانبطاح للريال السعودي والدرهم الاماراتي, شعب محشش وفاسد وساكت عما يجرئ له ولوطنه لا يستحق الحياة وكان الاجدر بهم ان لا يخرج بن غدر من عدن الا جثه هامده ويفرضوا ارادتهم على اراضهم واموالهم المنهوبه خيرا من التسول من فضلات شرعية الاحتلال السعودي, يكفي كذب وخداعنا بصراعات جانبيه بين مايسمى الشرعية ومطالب الجنوبيين والصحيح ان الشرعية هي شرعية النظام السعودي وهو من يأوي مفتي الارهابيين الزنداني والمجرم علي محسن وجميع قيادات حزب الاصلاح الارهابي الذي يدير الارهاب والمشاكل في الجنوب عبر حكومه نصبها الاحتلال السعودي لنهب اموال شعبنا واذلاله بينما هو يتفاوض مع المجرم علي عبدالله صالح من تحت الطاوله بعد ان وضع الجنوب وقضيته في ثلاجة التجميد السعودي بعد ان عبثت اموالهم بأخلاق الرجال, يا سادة قرار الانفصال اليوم بات بيد السعودية وليس صنعاء التي لم يعد لها سيطره سياسية عليه, فهل تجرأون على المطالبه بدولتكم وحريتكم من المحتل الجديد.؟

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[12] التمثيل
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
عمر بن بريك | جده
ذكرت ان الحراك سيمثل القضيه الجنوبيه وعلي ما اظن سبق انه مثل في مؤ تمر الحوار ولا ذا تمثيل جديد ان ذكرت اسما ء جدد ودول معروفين مكانهم من التمثيل بتقع سهاله

285199
[13] الزمار يموت و أصابعه بتفرخ مكونات..
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
عدني... | عدن
الدمبوع يلعب في الوقت الضائع... فاتك القطار

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[14] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
من يريد أن يمثل الجنوب وشعبه في أي مفاوضات قادمة مع نظام صنعاء لفك الإرتباط بوحدة الشؤم عليه أن يكسب صاحب القرار والشأن الأول وهو الشعب الجنوبي الصابر على كل المؤامرات التي تحاك ضده ، وكما أثبت المجلس الإنتقالي الجنوبي وجوده كممثل شرعي للشعب أو لنقل لمن فوضه وإستقبله في جولته الحاليه ، على من يدعي مثل ذلك أن يثبت مكانته ولكن ليس مع أبو ألفين ريال الذين أحضرهم هاني اليزيدي . أحرار الجنوب من هم على درب التحرير لا على درب التزمير ، وحدوا الصف ولموه مع المجلس الإنتقالي إذا كان هدفكم واحد وفوتوا فرصة من يريد لكم الفشل بإسم الحراك الجنوبي ومن يريد تطبيق مشروع أقاليمه يجب عليه أن يبدأ بها من صنعاء وإلَّا كما حصل لهم في مؤتمر خوارهم في موفنبيك صنعاء سيحصل لهم في غيره من الفنادق الأخرى. وعلى المجلس الإنتقالي الجنوبي من الآن أن يفعِّل مناقشة مشروع دستور دولة الجنوب الفدرالية القادمة إن شاء اللَّهُ تعالى وأن يطالب رجال القانون في المحافظات الجنوبية بإعداد دساتيرها المحلية .

285199
[15] تضحكون على من
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
بن بلُصمع | حضرمي جنوبي ليس يمني
يعني هكذا مره واحده يأمر السعوديه بتوجيهات صريحة وصارمة من فخامة الرئيس المشير الدنبوع , وبكره باتقولو خلاص الدنبوع بطل يودينا باب اليمن جيبو غيرها ياناس حتى نصدقكم الموضوع فيه ما فيه تلميع اسماء وغمز ولمز جيبوها على بلاطه وقولو لب موضوعنا هو كتالي((( ويأتي النص الاضافي كما يبدو في وثيقة التحالف السياسي الداعم للشرعية الممثل فيه كل الاحزاب اليمنية ليقطع على الانتقالي اي امال في مسالة الاعتراف به كممثل عن القضية الجنوبية)) هذا هو موضوعكم تضحكون على من واأسفاه على الصحيفه . المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي الذي همه وهرمه دوله الجنوب العربي القادمه وبابه مفتوح للمخلصين وليس للبائعين



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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