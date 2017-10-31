السعدي : عدن ضحية حكومة تناست واجباتها وثورة ساومت على أهدافها ..!!
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 06:04 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قال السياسي الجنوبي والكاتب عبدالكريم السعدي ان عدن ضحية صراع مرضى السلطة .
واكد السعدي ان عذابات الناس في عدن ستسمر حتى يخرجها المتصارعون من حساباتهم كسلاح ويتعاطوا معها كوطن..!
واضاف بالقول :"عدن ضحية حكومة تناست واجباتها وثورة ساومت على أهدافها ..!!
وبين خيبة نسيان الواجب للحكومة وخيبة التفريط في أهداف الثورة للثورجيين باتت عدن هدف لكل الأفعال القبيحة لشبيحة وبلاطجة الطرفين العاجزين ..!!
لن تخرج عدن من أزمتها إلا إذا قام شعب الجنوب ونخبه السياسية بواجباتهم تجاهها من خلال المطالبة بتحييدها عن صراع أطراف الاحلام السلطوية والتعاون مع قيادتها المحلية والكف عن توظيف عدن كسلاح بأيدي الأطراف المتصارعة!
تعليقات القراء
285176
[1] كلام غير مفهوم
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
عمر بن بريك | جده
قلها صراحة باالاسم مسك العصا من النصف في امور تخص معيشة الناس ومصالهم ما يجوز لاتلف وتدور ربنا علي المفتري والضالم لهم يوم
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