اللواء متقاعد مطهر الحكم يدخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بالقلب في احد مستشفيات القاهرة

بمشيئة الله يستعد اللواء متقاعد مطهر مثنى الحكم للدخول الى غرفة العمليات بأحد مستشفيات القاهرة لإجراء عملية جراحية بالقلب اثر نوبة أصيب بها قبل اقل من شهر .

وكان من المفترض ان تجرى له العملية قبل عام خلال بعد زيارة علاجية قام بها قبل الحرب بسبب انقطاع المرتبات والمشاكل الحاصلة في البلد

يذكر ان اللواء المتقاعد كان من مناظلي ثورة 14 أكتوبر وكان رفيقا لعلي عنتر والمناضل صالح مصلح الى غادر الى ألمانيا قبيل الوحدة .

وقد تقلد منصب مدير أمن منطقة الضالع محافظة لحج وعدة مناصب عسكرية بوزارة الداخلية الى ان عين في عهد المخلوع مديرا لمديرية الحصين قبل ان يتم إحالته الى التقاعد قسريا .

المزيد في أخبار وتقارير سفير اليمن الدكتور / محمد على مارم يلتقي بالفرقة الفنية لحفل 26 أكتوبر بالهناجر التقى ظهر يوم 31/10/2017 سعادة السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنيه في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلين ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين منهم الدولار يعاود الارتفاع امام الريال عقب يومين من التراجع عاود الدولار الامريكي ارتفاع اسعار صرفه يوم الثلاثاء عقب عدة ايام من التراجع . وقال متعاملون في سوق الصرف المحلية بعدن ان الدولار بلغ 415 ريال في حين بلغ سعر صرف مدير أمن عدن يلتقي وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية ألتقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن/شلال علي شايع هادي صباح اليوم الثلاثاء بكل من وزير العدل القاضي "جمال محمد عمر" والنائب العام " علي لعوش " ورئيس المحكمة