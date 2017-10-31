اللواء متقاعد مطهر الحكم يدخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بالقلب في احد مستشفيات القاهرة
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 04:28 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
بمشيئة الله يستعد اللواء متقاعد مطهر مثنى الحكم للدخول الى غرفة العمليات بأحد مستشفيات القاهرة لإجراء عملية جراحية بالقلب اثر نوبة أصيب بها قبل اقل من شهر .
وكان من المفترض ان تجرى له العملية قبل عام خلال بعد زيارة علاجية قام بها قبل الحرب بسبب انقطاع المرتبات والمشاكل الحاصلة في البلد
يذكر ان اللواء المتقاعد كان من مناظلي ثورة 14 أكتوبر وكان رفيقا لعلي عنتر والمناضل صالح مصلح الى غادر الى ألمانيا قبيل الوحدة .
وقد تقلد منصب مدير أمن منطقة الضالع محافظة لحج وعدة مناصب عسكرية بوزارة الداخلية الى ان عين في عهد المخلوع مديرا لمديرية الحصين قبل ان يتم إحالته الى التقاعد قسريا .
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