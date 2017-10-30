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وفد أممي يصل عدن للاطّلاع على وضع حقوق الانسان في اليمن

الاثنين 30 أكتوبر 2017 07:02 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:

وصل اليوم إلى عدن ، وفد اممي رفيع المستوى للاطّلاع على وضع حقوق الانسان في اليمن وبحث اليه وكيفية تنفيد قرارات مجلس حقوق الانسان الخاصة باليمن. 

ويظم الوفد مدير عام المفوضية السامية لحقوق الانسان لشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد النسور ومسؤول حقوق الإنسان في المفوضية كيو هاقاساوا و مسؤول التواصل كايلوس هنري و ممثل المفوضية في اليمن العبيد أحمد العبيد بالاضافة الى مسؤولة حقوق الإنسان في المفوضية السامية مارينا حيدر.

وكان في استقبال الوفد في المطار وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل و وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي و السفير مهدي العظامي.

وتأتي الزيارة بعد ثلاث سنوات على انقلاب وحرب ميليشيا الحوثي وصالح التي انتهكت كل المواثيق والاعراف الدولية وارتكبت شتى انواع الجرائم والانتهاكات بحق الانسان اليمني.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الايام القادمة مع عدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني .

 

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تعليقات القراء
285005
[1] وانا أقول.
الاثنين 30 أكتوبر 2017
محمود | العاصمة عدن
وأنا أقول ليش الكهرباء طولت أكثر من ساعة وثلاث دقائق إلى لحظة كتابة التعليق . طلع في وفد أجى يشوف حال الناس في ظل حكومة الشرعية.

285005
[2] ارجعو لاسر الشباب المعتقلين في سجون الامارات وهم سيعلموكم ماعملت الامارات في جنوب اليمن
الاثنين 30 أكتوبر 2017
المسعودي | عدن
حقوق الانسان انتهت في جنوب اليمن باحتلال الامارات لعدن والجنوب مع جيشه الحزام الامني ومجلسها الانتقالي لهدا راجعو اسر المعتقلين في سجون الامارات وسترون وستسمعون عن حقوق الانسان المهدوره مايشيب الشباب



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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