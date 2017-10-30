الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي يتجولون بالمكلا ويلتقون مواطنيها

تجول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بعدد من شوارع المكلا والتقى مواطنين فيها .

وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي .

ووسط احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الشاي باحد المقاهي الشعبية وتبادلوا الحديث مع مواطنين.

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