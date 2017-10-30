السيد يلتقي شخصيات اجتماعية ومسئولين بالمحفد ويحثهم على ضرورة التعاون لضبط الامن

التقى قائد قوات الحزام الامني بمحافظة ابين عبداللطيف السيد عصر يوم الاثنين بشخصيات اجتماعية ومسئولون ووجهاء من مديرية المحفد بمحافظة ابين.

وكرس اللقاء لمناقشة الوضع الامني بالمديرية وجهود السلطة المحلية لإخراج المديرية من وضعها الحالي.

واكد السيد في اللقاء ان الحملة الامنية التي وصلت الى المديرية ليست لاستهداف احد ولكن لتعزيز دور الامن في المديرية ومكافحة نشاط الجماعات المتطرفة.

وقال السيد انه يتوجب على المجتمع المحلي التعاون مع السلطات الامنية وبما يمكنها من تحقيق اهدافها وانتشال المديرية من واقعها.

ورحبت الشخصيات الاجتماعية بالسيد وبوصول القوة الامنية ودعت لاستيعاب ابناء المديرية ضمن القوات الامنية وبما يضمن مشاركة مجتمعية فاعلة في دحر عناصر الارهاب.

واتفق المشاركون في اللقاء على تنظيم الجهود لما فيه مصلحة "المحفد".

من صدام السرحي