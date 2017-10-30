لجنة الانقاذ بزنجبار وضواحيها تعقد اجتماعها الدوري وتستعرض اعمالها
زنجبار ((عدن الغد) خاص:
عقد صباح الاثنين بمبنى عقارات الدولة بالعاصمة زنجبار الإجتماع الدوري للجنة انقاذ زنجبار وضواحيها برئاسة الاستاذ / محمد عوض سعيد ( القنبلة) وبحضور اعضاء اللجنة .
وخلال الإجتماع رحب الاستاذ / القنبلة بكلمة ترحيبية بالحاضرين عبر فيها عن سعادته بالحشد الحاضر معد ذلك خطوة ايجابية للجلوس ومناقشة اوضاع المديرية وماتم انجازه وماهو قيد الانجاز .
وخلال اللقاء تبادل النقاش والحوار حول الاليات والاطر التي ستعمل معها اللجنة لانقاض بزنجبار وضواحيها بما يضمن عمل تنظيمي وإداري محكم .
وخرج الإجتماع بنقاط ستكون من اولويات للجنة الانقاض وتعد من الاساسيات الملحة للمجتمع.
١- استكمال عمل اللجنة واخلاء المرافق الحكومية والمؤسسات المتبقية
٢-النزول للأحياء المنقطع عنها المياه ومشكلات توصيلات الربط العشوائي للكهرباء والنظافة.
٣- تفعيل لمتابعة عمل صندوق الاعمار وحصول المواطنين على تعويضاتهم .
٤-زيارة ثانوية الصديق ومستشفى الطبي بزنجبار والرازي بأبين .
٥- الاعداد لحملة توعية لمنع اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات .
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة شكرها للاخ / وائل الزري على اعادة تأهيل مبنى عقارات الدول ونجاح اعمال الترميم فيه .
*من نبيل ماطر
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