تفاصيل كمين مسلح استهدف طقم تابع لقوات الحزام الامني بلودر

استهدف مسلحون مجهولون طقما عسكريا تابع لقوات الحزام الامني بمديرية مودية بمحافظة ابين ظهر يوم الاثنين وهو ماخلف جرحى من الجنود اصابتهم خطيرة .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الطقم كان في طريقه من مودية الى مدينة العين حينما تعرض لتفجير بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق بالقرب من منطقة عكد.

وهاجم مسلحون لاحقا الطقم العسكري واطلقوا النار على الجنود.

وخلف اطلاق النار اصابة 3 من الجنود اصابتهم خطرة للغاية .

وقال مصدر طبي بمستشفى لودر لصحيفة "عدن الغد" ان الجنود وهم ابراهيم حسن ابراهيم الصالحي واحمد صالح مشرف العرولي وهم من أبناء مودية اصيبوا بجراح بالغة نقلوا على اثرها الى مدينة عدن لتلقي العلاج

كما افاد مصدر طبي في مستشفى مودية عن وصول احد الجنود الذي استهدفهم الكمين وادى الى اصابة الجندي عبدالله محمد عبدالله طعموس في قدمة اصابة طفيفة .