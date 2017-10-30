المالكي: الحوثيون أطلقوا 77 صاروخا باليستيا على السعودية

كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد "تركي المالكي"، إن جماعة الحوثي وحليفها صالح، أطلقوا 77 صاروخا باليستياً على الأراضي السعودية.

وأكد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الحوثي أول جماعة إرهابية خارجة عن القانون، تمتلك القدرات الباليستية، وهو ما يعد تحدياً خطيراً جداً.

أردف: «لا يمكن للجماعات الإرهابية والمسلحة امتلاك هذه القدرات الفتاكة فيما يخص الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض - أرض، كما تعلمون دول العالم تمر بمرحلة مهمة جدّاً في محاربة الإرهاب، وامتلاك الجماعات الإرهابية لمثل هذه القدرات، خصوصاً مع وجود مصالح مشتركة وجودية بين هذه الجماعات قد يؤدي لانتقال هذه القدرات إلى جماعات أخرى سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم بأسره».

وأوضح أن هناك حقائق تثبت أن الحوثيين يحصلون على الأسلحة البالستية والصواريخ أرض - أرض بدعم من خبراء من نظام إيران.

وأفاد أن جماعة الحوثي تحصل على الصواريخ، من خلال تهريب القدرات الباليستية والصاروخية من النظام الإيراني عبر ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن هناك أمران لحل هذه الإشكالية: الأول أن تتوقف إيران عن دعم الجماعة الإرهابية بالصواريخ البالستية وصواريخ أرض – أرض.

وتابع أن الحل الثاني نجدد الدعوة للأمم المتحدة لتسلم إدارة ميناء الحديدة لوقف تدفق السلاح للجماعة الحوثية لحماية الشعب اليمني وأمن وسلامة اليمن والسعودية والإقليم والأمن والسلم الدولي، خصوصاً أن اليمن يشرف على مضيق باب المندب».

وكان التحالف العربي قد اتهم أمس الأحد، النظام الإيراني بتزويد جماعة الحوثي بقدرات باليستية وصواريخ أرض - أرض لاستخدامها في قتل الشعب اليمني وتهديد دول الجوار وأمن وسلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وحذر في الوقت نفسه من تسرب هذه القدرات الخطيرة لأيدي جماعات إرهابية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بأسره.

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