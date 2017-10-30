بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق

يلتقى المئات من طلاب المدارس الابتدائية بمنطقة كرش بمحافظة لحج دروسهم في مواقع قد لايتخيلها انسان عقب اندلاع الحرب الاخيرة بمناطقهم وهجرتهم لها بسبب ظروف الحرب.

وبعد ان كان المئات من الطلاب يتلقون دروسهم بمدارس حكومية وفي ظروف افضل حالا بات الطلاب يدرسون تحت الاشجار وبداخل عدد من الكهوف .

ويقول محسن جازم صالح وهو مدير عام مكتب التربية بمديرية القبيطة بلحج لصحيفة "عدن الغد" ان الحرب الاخيرة بمناطق كرش دفعت الالاف من السكان الى الهرب من مناطقهم الامر الذي تسبب بلجوء المعلمين الى تعليم الطلاب وسط الاودية والجبال.

ولم تحرك السلطات ساكنا حيال هذه الاوضاع كما لم تتحرك المنظمات الحكومية المتهمة بحقوق الاطفال.

ويقطع الاطفال مسافات طويلة وصولا الى مناطق التعليم هذه والتي تمثل خطرا على حياة الاطفال.

ويناشد المعلمون والاهالي العالم للإلتفات الى اوضاع الطلاب.





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