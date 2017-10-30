فرار العشرات من رجال الدين الى خارج عدن
الاثنين 30 أكتوبر 2017 11:48 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
علمت صحيفة "عدن الغد" ان عدد من رجال الدين وخطباء المساجد غادروا المدينة صوب محافظات اخرى خلال اليومين الماضيين.
وغادر عدد من ائمة المساجد صوب محافظات اخرى وغالبيتهم من اتباع التيار السلفي صوب محافظات اخرى وخصوصا مناطق الريف.
وتزايدت حدة الاغتيالات التي طالت رجال الدين السلفيين بعدن الامر الذي دفعهم الى مغادرة عدن .
وقال عدد من رجال الدين لصحيفة "عدن الغد" انهم غادروا عدن خوفا من تعرضهم لعمليات اغتيالات .
تعليقات القراء
284926
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 30 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
خبر هدفه تخويف أئمة المساجد وكذلك المواطنين وإذا صح هذا الخبر فلنرى من سيأتي بديلاً ليكون شخصياً أو من أتى به متهماً بهذه الإغتيالات ، ولا أعتقد أن هناك تياراً سلفياً أياً كان هو الذي قام بعملية الإغتيالات .
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