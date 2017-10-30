قيادة الانتقالي تعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة نتائج جولتها الاخيرة وتقر التوجه صوب (سقطرى)
صورة من الاجتماع صباح يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 30 أكتوبر 2017 11:06 صباحاً
سقطرى (( عدن الغد )) خاص :
سقطرى (( عدن الغد )) خاص :
عقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح يوم الاثنين اجتماعا بفندق رمادة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .
وكرس الاجتماع لمناقشة نتائج الجولة الاخيرة التي قامت بها قيادة المجلس بعدد من محافظات الجنوب.
واستعرض الاجتماع نتائج الجولة والاهداف السياسية التي تحققت.
وترأس الاجتماع اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس والذي اشاد بجهود المجلس واعضائه.
واقر الاجتماع مواصلة المجلس جولته والتوجه صوب جزيرة سقطرى .
من عبدالجبار باجبير.
تعليقات القراء
284914
[1] الله يحفظكم يا مجلسنا الانتقالي الموقر
الاثنين 30 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
الله يحفظكم يا مجلسنا الانتقالي الموقر كسبتم معركه التحرير ضد العفاشين والحوثيين بجذاره واليوم امامكم معركه الحجريين عرب ٤٨ الاصلاحيين وهي اقل ضراوه لان سلاحهم الهدره واللقلقه وزرع الفتن والتفرقه فشعار التصالح والتسامح خنجر في عنقهم سيروا على بركه الله والشعب معاكم وتحت امركم والدينات جاهزه لترحيلهم بس قرروا وابو شايع ويسران جاهزين على ترحيلهم الى تعز ومن تعصى منهم سوف يرحلونه الى الاخره
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