تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى

قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين.

وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل الاستراتيجي قبل ان تتمكن من السيطرة عليه.

وعبر الهاتف قال قيادي في مقاومة تعز لصحيفة "عدن الغد" ان المقاومة تصدت للهجوم وتحاول استعادة الجبل.

وتهدد السيطرة على الجبل باستعادة فرض حصار كانت تفرضه ميليشيا الحوثي على هذه المناطق قبل اكثر من عام

المزيد في أخبار وتقارير بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق يلتقى المئات من طلاب المدارس الابتدائية بمنطقة كرش بمحافظة لحج دروسهم في مواقع قد لايتخيلها انسان عقب اندلاع الحرب الاخيرة بمناطقهم وهجرتهم لها بسبب ظروف فرار العشرات من رجال الدين الى خارج عدن علمت صحيفة "عدن الغد" ان عدد من رجال الدين وخطباء المساجد غادروا المدينة صوب محافظات اخرى خلال اليومين الماضيين. وغادر عدد من ائمة المساجد صوب محافظات اخرى قيادة الانتقالي تعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة نتائج جولتها الاخيرة وتقر التوجه صوب (سقطرى) عقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح يوم الاثنين اجتماعا بفندق رمادة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت . وكرس الاجتماع لمناقشة نتائج الجولة الاخيرة التي قامت

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