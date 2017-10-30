تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى
الاثنين 30 أكتوبر 2017 10:42 صباحاً
تعز ((عدن الغد) خاص:
تعز ((عدن الغد) خاص:
قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين.
وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل الاستراتيجي قبل ان تتمكن من السيطرة عليه.
وعبر الهاتف قال قيادي في مقاومة تعز لصحيفة "عدن الغد" ان المقاومة تصدت للهجوم وتحاول استعادة الجبل.
وتهدد السيطرة على الجبل باستعادة فرض حصار كانت تفرضه ميليشيا الحوثي على هذه المناطق قبل اكثر من عام
تعليقات القراء
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[1] اثبتوا للعالم انهم قادرين على حكم الشمال بقياده احمد علي صالح
الاثنين 30 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
عادهم با يستعيدوا الجوف ومارب اثبتوا للعالم انهم قادرين على حكم الشمال بقياده احمد علي صالح وسوف يتم ترتب حزام امني في الشمال اسوه بالجنوب لحمايه الدوله هناك وعوده احمد علي اتفاق جديد لتسليم الشمال اقصد الجمهوريه العربيه اليمنيه سابقا للحوثي وصالح والجنوب العربي لاهله ممثل بالمجلس الانتقالي بقياده الزبيدي لان الحجريين عرب 48هم الاصلاحيين الجدد بعد ان كانوا فتاحيين شوعيين انكشفوا بعمالتهم لقطر وتركيا وايران فهم خارج اللعبه والحل وطاوله التفاوض على اقليمين ووقف الحرب وبعد خمس سنوات استفتاء وتقرير مصير وفك ارتباط اسمعوا الكلام الاصلاحيين انتهى دورهم في المنطقه
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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