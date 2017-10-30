صحيفة حوثية تتهم حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري في البيضاء

اتهمت صحيفة المسيرة الحوثية يوم الاثنين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة تمرد ضد الجماعة بمحافظة البيضاء.

وقالت صحيفة "المسيرة" ان المواجهات التي شهدتها منطقة ال عواض بالبيضاء قبل ايام كانت بين مسلحين حزب المؤتمر والاجهزة الامنية حد وصفها في اشارة الى مسلحي الجماعة الحوثية .

ولاول مرة تتهم الجماعة الحوثية حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري ضدها .

وشهدت منطقة ال عواض خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحي القبيلة وقوات من الحوثيين .

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