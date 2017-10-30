صحيفة حوثية تتهم حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري في البيضاء
الاثنين 30 أكتوبر 2017 09:24 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
اتهمت صحيفة المسيرة الحوثية يوم الاثنين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة تمرد ضد الجماعة بمحافظة البيضاء.
وقالت صحيفة "المسيرة" ان المواجهات التي شهدتها منطقة ال عواض بالبيضاء قبل ايام كانت بين مسلحين حزب المؤتمر والاجهزة الامنية حد وصفها في اشارة الى مسلحي الجماعة الحوثية .
ولاول مرة تتهم الجماعة الحوثية حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري ضدها .
وشهدت منطقة ال عواض خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحي القبيلة وقوات من الحوثيين .
تعليقات القراء
284900
[1] ياعدن الغد انتم رجعتوا زي المواقع الدحباشية (المؤتمر فعل.. الحوثي ترك) هذه انتصاراتهم
الاثنين 30 أكتوبر 2017
بوحسين | حضرموت
والله مهزلة
284900
[2] حركات تمر على الاغبياء فقط
الاثنين 30 أكتوبر 2017
جابر | عدن
ههههه قال انه تمرد موتمري يريد ان يكون اصحاب البيضاء اغبياء لاجل يامنوا للموتمريون وهم نفس العملة الحوثية كلهم يريدون اخضاع اهل البيضاء لهم فهذه ثورة للحق على الباطل لو يتبناها رجالهم الاوفياء ستتوسع نفوذهم ويستطيعون تشكيل قيادات ميدانية وسياسية وحتى يمكن يكون الشمال بكله بيدهم ان كانوا اصحاب فكر نير وشجاعة رجالها والحق عنوانهم والاصلاح والموتمر والحوثي عدوهم سينجحون الى ابعد الحدود
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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