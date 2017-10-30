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ناصر يلتقي المفلحي بالقاهرة ويطمئن على صحته

صورة من الزيارة يوم الاحد -عدن الغد
الاثنين 30 أكتوبر 2017 12:37 صباحاً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:

قام الرئيس علي ناصر محمد مساء اليوم الاحد الموافق  ٢٩ اكتوبر بزيارة الشيخ عبد العزيز المفلحي محافظ محافظة عدن في منزله في مدينة القاهرة الكبرى للإطمئنان على صحته بعد ان أجرى عملية جراحية.

وتمنى له الشفاء العاجل من أجل العودة الى وطنه وشعبه ومزاولة مهامه النبيلة لمدينة عدن الحبيبة.

ويقيم المحافظ المفلحي بمدينة القاهرة منذ اسابيع لتلقي العلاج .

والتقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، مساء اليوم، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ومعه الدكتور حسين الفضلي، اللذان قاما بزيارة المحافظ المفلحي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته.

وطمأن المحافظ المفلحي، الرئيس الأسبق علي ناصر والدكتور الفضلي، على صحته عقب إجرائه عمليتين جراحيتين بإحدى مستشفيات القاهرة، وعبّر عن سعادته بزيارتها ومتابعتها لوضعه الصحي.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول العديد من القضايا الوطنية، ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد بالوقت الراهن.

كما أعرب الرئيس علي ناصر والدكتور الفضلي، عن أمنياتهما للمحافظ المفلحي، بموفور الصحة والعافية واستكمال رحلته العلاجية وهو بأفضل حال لمواصلة جهوده ومهامه الرسمية في قيادة محافظة عدن.

 

 


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