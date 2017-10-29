ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني)

قالت ادارة امن محافظة المهرة ان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ابلغها ان لاصلة له ولالموكبه بواقعة اعتقال قائد حراسة مدير امن عدن قاسم الثوباني.

وقالت ادارة الامن في بلاغ صحفي صادر عنها على لسان مصدر مسئول وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان الزبيدي اجرى اتصالا بادارة امن الغيضة وابلغهم بان "الثوباني" لاصلة له بقيادة المجلس الانتقالي او بحراسته او موكبه ودعا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

واشار المصدر الى ان السلطات الامنية بالمهرة ستواصل اجراءتها الامنية ضد "الثوباني".

واعتقل الثوباني من قبل قوة امنية عصر يوم السبت بالمهرة .

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