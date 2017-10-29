الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والشباب يصدرون بلاغاً هاما بخصوص تحرير بيحان

صورة من اللقاء عصر يوم الاحد

بدعوة من القيادي الجنوبي رئيس مجلس ابناء بيحان المهندس علي المصعبي رئيس اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي عقدت قيادات فاعلة لقاء يوم الاحد الموافق 29 اكتوبر بقاعة فندق رويال عدن بالعاصمة عدن .

وكرس اللقاءء لتشكيل موقف بخصوص جبهات بيحان ومايجري لها من خذلان نوعي من بعض النافذين العسكريين بالشرعية وغياب الدعم والقرار السياسي الجاد لتحرير بيحان بما يهدد وحدة الجنوب من منطلق تجزئه شبوة.

والقيت العديد من الكلمات من الحاضرين واتصال من الخطوط الامامية في جبهات بيحان من القائد البطل الشيخ ناجي صالح بن سعد بن مرزوق عضو رئاسة مجلس ابناء بيحان طالب فيها بالوقوف بقوه ورفع صوت الرفض لخذلانهم في ساحات الوغى كون بيحان محاصر من كل الاطراف وان بيحان الجنوب والجنوب بيحان

والقيت العديد من المداخلات والكلمات من القيادي الجنوبي البارز فؤاد راشد نائب رئيس مجلس الحراك الثوري الجنوبي وتحدث الخبير العسكري محمد جواس في اللقاء مستعرضا اصل الخطة العسكرية الجارية الان والتي تستبعد تحرير منطقة بيحان في الظرف الحالي مقابل معركة صنعاء التي لاوجود لها مضيفا انه ووفقا ومخرجات الحوار وتحصين الاقاليم تصبح بيحان وتحريرها اولية الاولويات لكن هناك من لايريد عمل ذلك والاكاديمي الباحث الدكتور زيد قاسم والقيادي عضو رئاسة مجلس الحراك الثوري الجنوبي سعيد مهدي الحسيني والقيادي البارز في الهيئة الشرعية الجنوبية للإفتاء عبدالقوي الزهراني وكذلك القيادي البارز مصطفى زيد قيادي بتكتل الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب امين عام حزب تاج وكذلك الناشط الشاب علي الجابري القيادي في المقاومة الجنوبية البارز علي الذيب ابومشعل الكازمي القى كلمه ونصائح فاعله لأبناء بيحان ومؤازرته لجهود مجلس ابناء بيحان الرامية بالضغط لقرار سياسي لتحرير بيحان.

وحضر اللقاء قيادات نوعيه وعدد من ابطال المقاومة وقيادات الشبابية الفاعلة الحركة الشبابية الطلابية واتحاد شباب الجنوب والمناضل سالم منصور دافق الكازمي امين عام مساعد مؤتمر القاهرة وقائد كتائب البيحاني القائد خميش باشادي وعدد من الاعلاميين

وقد صدر عن الحضور بيان هام :

(بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التداعي لمناقشه هم بيحان وضرورة العمل من الجميع للضغط صوب تحريرها عملياً اجمع الحاضرون على الاتي :

(1) يطالب الحاضرون بضرورة التعجيل بتحرير بيحان واصدار توجيهات الرئيس والتحالف بهذا الصدد ويرافق ذلك دعم الجبهات وابطال مقاومه بيحان بكل ما يحتاجونه من اسناد لوجستي ومادي وعتاد وغطاء جوي للتحرير بأسرع وقت ممكن.

(2) يرى المجتمعون ان في بيحان وجبهات الصمود سطرت اروع الملاحم والبطولات وان في ابطالها الكفاية الكفيلة ان دعموا بكل ما يلزم لتحريرها مع المشاركين من ابناء شبوه الابطال ومن معهم من ابناء الجنوب البواسل.

(3) يطالب الحاضرون فتح طريق بيحان بشكل نهائي وعدم السماح لأي قوى عسكريه أيا" كانت باتخاذ الحجج الواهية والذرائع لأغلاق هذه الطرق التي صدرت بفتحها عده توجيهات من فخامه الرئيس ويتم التلاعب بها من السلطات العسكرية بالشرعية المشرفة على جبهات بيحان سواء في المنطقة الثالثة او الاعلى منها بالقيادة العليا للجيش وهيئه الاركان العامة

(4) يطالب الحاضرون المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان في الحكومة ودول التحالف الضغط عبر المجتمع الدول على المحتلين الحوث عفاشيين بالإفراج السريع لمن تم اعتقالهم من ابناء بيحان دون وجه حق و بإعمار متعددة وفيهم صغار قصر مادون 16عاما " وهذا ما يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الانسان.

(5) يؤكد الحاضرون على ان من المهم جدا العمل على رسم معالم السلم الاجتماعي بعد مرحله التحرير سواء لبيحان او المناطق التي لم تحرر بعد حتى يتم تجاوز كل تبعات هذا الاحتلال وبدء صفحه جديده قائمه على طي صفحات الماضي والانطلاق بوحده المجتمع التي رسمتها قوه المعاناة لتجسدها كذلك معالم بناء الاستقرار والنماء في بيحان الواعدة بغد مشرق يعكس ضلال اشراقته وخيراتها على كافه عموم الوطن الجنوبي ومن يظن انها كركوك الجنوب من حيث المعاناة فهو واهم واهم.

(6) اكد الحاضرون على ضرورة تلبيه مطالب ابناء بيحان والمرفوعة في بيان مجلس ابناء بيحان وتنفيذ هذه المطالب على وجه السرعة ، وجل ما يتمناه الحاضرون الا تكون الخيارات المتاحة لأبناء بيحان لتحريرها الا عبر التحالف العربي العظيم بقياده المملكة العربية السعودية ودوله الامارات العربية المتحدة وشرعيه فخامه الرئيس عبدربه منصور هادي دون اللجوء الى غيرهم..

(7) يأمل الحاضرون الى ضرورة العمل منذ الان من خلال القيادات والكفاءات الفاعلة من ابناء بيحان من كافه المجتمع فيه ومجلس ابناء بيحان ان يعملوا كل مامن شانه تعزيز الاستقرار والامن ونبذ العنف البيني وتحفيز الاستثمار الوطني والعربي في مناطقهم الواعدة بالخيرات.

(8) يؤكد الحاضرون على وحده التراب الجنوبي من اقصاه الى اقصاه وعلى راسها جنوبيه بيحان الصمود بكل مديرياتها وحدودها ونفوذها بانها ارض جنوبيه شبويه لن يسمح لأي كان ان يقوم بمحاوله تجريدها من انتمائها الجنوبي باي شكل من الاشكال وان على الاشقاء بقياده التحالف فهم ذلك جيداً كما نثق ان الشرعية ممثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بدرك استحالت تمرير مخططات من هذا النوع التي تسعى بعض الشخصيات النافذة الحالمة بتمزيق الجنوب وتحديداً شبوه بداء بعزل بيحان عنها وعن جنوبيتها.)

وفي ختام اللقاء شكر الحاضرون مجلس ابناء بيحان ممثلاً برئيسه المهندس علي المصعبي على كل الجهود التي يبذلها سواء من اجل بيحان وتحريرها مع كافه القوى والشخوص الوطنية الفاعلة او تلك الجهود التي يساهمون فيها لرأب الصدع البيني في العمل التوفيقي الجنوبي للوصول الى انهاء اي بوادر انقسامات او شقاق يسعى لها اعداء الجنوب ارضا وشعبا وقضيه..

عاشت بيحان ومكيراس وكرش ووادي حضرموت حرة ابية

والخلود لشهداء بيحان وكافه شهداء الجنوب الابي والشفاء لجرحانا

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