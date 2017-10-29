قيادي بالحزام الامني يقول ان محافظة ابين باتت خالية من القاعدة ويعلن تحريرها

قال قيادي في الحزام الامني وهو منير اليافعي والذي يقود اللواء الاول اسناد ان محافظة ابين باتت خالية من تواجد الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة .

وجاء اعلان اليافعي عقب وصول حملة امنية وعسكرية يقودها قائد الحزام الامني بابين عبداللطيف السيد واليافعي منذ شهر الى مديرية المحفد وهي اخر مديريات المحافظة شرقا.

وقال "اليافعي" لصحفيين محليين :" استطيع ان اقول الان ان ابين باتت محررة من القاعدة .

ووصلت قوات امنية محلية الى مدينةالمحفد يوم الاحد رغم وقوع هجوم لمسلحين خلف قتلى وجرحى في صفوف القوات الامنية .

وابلت هذه القوات طوال شهرين بلاء حسنا وتمكنت من اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بأبين.

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