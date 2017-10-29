قيادي بالحزام الامني يقول ان محافظة ابين باتت خالية من القاعدة ويعلن تحريرها
الأحد 29 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
المحفد(عدن الغد) خاص:
المحفد(عدن الغد) خاص:
قال قيادي في الحزام الامني وهو منير اليافعي والذي يقود اللواء الاول اسناد ان محافظة ابين باتت خالية من تواجد الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة .
وجاء اعلان اليافعي عقب وصول حملة امنية وعسكرية يقودها قائد الحزام الامني بابين عبداللطيف السيد واليافعي منذ شهر الى مديرية المحفد وهي اخر مديريات المحافظة شرقا.
وقال "اليافعي" لصحفيين محليين :" استطيع ان اقول الان ان ابين باتت محررة من القاعدة .
ووصلت قوات امنية محلية الى مدينةالمحفد يوم الاحد رغم وقوع هجوم لمسلحين خلف قتلى وجرحى في صفوف القوات الامنية .
وابلت هذه القوات طوال شهرين بلاء حسنا وتمكنت من اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بأبين.
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