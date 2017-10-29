MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 29 أكتوبر 2017 10:54 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ الضالع يطالب رئيس الجمهورية بإتخاذ إجراءات رادعة لوقف عنجهية قائد اللواء 30 مدرع
أخبار وتقارير

محافظ الضالع يطالب رئيس الجمهورية بإتخاذ إجراءات رادعة لوقف عنجهية قائد اللواء 30 مدرع

الأحد 29 أكتوبر 2017 07:05 مساءً
الضالع (عدن الغد)خاص:

 

طالب محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس هيئة الاركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، بإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات التي وصفها بالعنجهية لقائد اللواء 30 مدرع، أحد ألوية المحافظة.

وقال المحافظ الجعدي، في بلاغ رسمي، اليوم الاحد، وحصلت " عدن الغد" على نسخة منه، ان قائد اللواء 30 مدرع، عبدالكريم الصيادي، قام بمحاصرة مكتب مدير عام مديرية قعطبة بالاطقم العسكرية والمسلحين ومنعه من اداء عمله، للمرة الثانية.

واضاف " نرفع إليكم لاتخاذ الإجراءات الرادعة
ومنع اي تداعيات تحدث بسبب عنجهية قائد اللواء 30 مدرع وممارساته غير القانونية".

من جانبه، اوضح مدير عام مديرية قعطبة، جياب دحان الصيادي، ان 4 أطقم عسكرية على متنها مسلحين من اللواء 30 مدرع، حاصروا مكتبه صباح اليوم، ومنعوه من اداء عمله، مطالبين إياه بالذهاب معهم الى مقر اللواء بمدينة قعطبة او إجباره بالقوة، تنفيذا لتوجيهات قائد اللواء، بحسب قولهم.

واضاف انه طلب منهم في البداية أمر خطي من قائد اللواء، فردوا عليه، " لا يعنيك ذلك" مؤكدا رفضه مرافقتهم، معتبرًا أن قائد اللواء ليس من اختصاصاته توجيه أوامر استدعاء مدير عام المديرية لأي سبب، وان ذلك من اختصاص محافظ المحافظة.

واشار الصيادي، الى ان قائد اللواء سبق وان فرض على مكتبه حصارا مماثلا الشهر الماضي، ومنع اجتماعًا هامًا للمكتب التنفيذي للمديرية كان من المقرر انعقاده لمناقشة قضايا ومشاكل المديرية.

وفي وقت سابق من العام الجاري شكا مكتب التربية بمديرية قعطبة من ممارسات مماثلة نفذها قائد اللواء المرابط في جبهة حمك غرب المديرية، حيث تدور مواجهات شبه يومية مع مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، المتمركزة في الجبال القريبة من اللواء، فيما يشكي مواطني المديرية من جبايات وظرائب غير قانونية يفرضها قائد اللواء عليهم تحت مسمى دعم افراد اللواء في حربهم ضد الميليشيات، اضافة الى تجاوزات عدة لمهامه كقائد لواء عسكري.


المزيد في أخبار وتقارير
ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني)
قالت ادارة امن محافظة المهرة ان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ابلغها ان لاصلة له ولالموكبه بواقعة اعتقال قائد حراسة مدير امن عدن قاسم
رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تغيير الوضع في عدن والمحافظات المحررة نحو الأفضل
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته نجحت خلال عام ونصف العام في تغيير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة نحو الأفضل.وقال
الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والشباب يصدرون بلاغاً هاما بخصوص تحرير بيحان
بدعوة من القيادي الجنوبي رئيس مجلس ابناء بيحان المهندس علي المصعبي رئيس اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي عقدت قيادات فاعلة لقاء يوم الاحد الموافق




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن
العيسي: افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن خلال الشهرين القادمين
إدارة أمن عدن تؤكد على منع اي استحداثات او البسط على الأراضي والمنشآت بمعسكر عشرين واحالة إمام النوبي الى التحقيق .
اشهار تنسيقية شباب الجنوب في محافظة أبين برئاسة الاعلامي عبدالرقيب السنيدي
وزارة الاوقاف تدعو لتوفير حماية لائمة المساجد
مقالات الرأي
شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر  ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
من القفشات الجميلة التي كان يتميز بها أبناء عدن قديماً هي نوادرهم التي عرفوا بها وهي سمبلات وتريدمارك خاص بهم
  نحن نريد تعليما يدفع بنا، ويرفعنا إلى القمر، والمريخ، وربما غدا نريد إلى زحل، والمشتري، مثلنا مثل كل
  أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة السياسية الثانية والتي حملت عنوان الجمعية الوطنية الجنوبية، وبكل
هل يستطيع الجنوبيون أن يلموا الشتات وان يحكموا نفسهم وكيف يمكن أن يحلوا السؤال حول مستقبل الجنوب ؟ الاستقلال
1// الآن .. تدور أحاديث متواترة عن إقتراب نهاية حتمية للحرب ، وهذا كما يبدو خارج نطاق السيناريوهات الرائجة عن
تطور الهجوم على التحالف العربي من مواجهة واتهام دولة الإمارات والادعاء بانها دخلت التحالف كي تحتل الجنوب
مما لا شك فيه بأن الجبهة التحررية لثورة شعب الجنوب قد أوقد مشعلها الحراك الجنوبي في السابع من أيار من ساحة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق والنجاح
عام على رحيل إحدى هامات التنوير في عدن
وفيات
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017