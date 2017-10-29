سياسي جنوبي مخاطبا الرئيس هادي: سنسقط الشرعية في الجنوب ولا نريدك أن تسقط معها

وجه سياسي جنوبي خطابا الى الرئيس هادي موكدا أن الجنوبيين سيسقطون الشرعنة في الجنوب.

وخاطب السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور الرئيس هادي مؤكدا اسقاط الشرعية في الجنوب مشيرا بان الجنوبيين لا يريدونه ان يسقط فيها.

وكتب الدكتور حسين لقور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "نقول للرئيس هادي: اليمننة السياسية غربت شمسها عن الجنوب".

وأشار الى أن "الاقلمة سقطت هي ايضا قبل ان تولد"، مؤكدا أن "باقي الشرعنة سنسقطها في الجنوب و لا نريدك ان تسقط معها، لا زال في الحبل لفة".

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