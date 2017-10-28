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إعلامي جنوبي ينفي الاخبار التي تتحدث عن افتتاح قناة جنوبية جديدة

الإعلامي راجح العمري
السبت 28 أكتوبر 2017 11:24 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال الإعلامي راجح العمري وهو مذيع ومقدم برامج سابق لدى قناة صوت الجنوب في العاصمة عدن أن الاخبار والاشائعات التي تتحدث عن تدشين قناه جديده والتي لا اساس لها من الصحه بحيث يجري تدوالها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتتحدث عن افتتاح قناة جنوبية جديدة تحت اسم عدن التواهي.

وأضاف أن المنشور الذي يجري تداوله في المواقع كان قبل خمسة اشهر تقريبآ عندما فتحت قناة "عدن لايف" والتي كانت بديلة لقناه "صوت الجنوب" ولسبب الخلاف بين إدارتها البعض اطلق عليها قناه "عدن التواهي" والبعض الاخر أطلق عليها وسماها "عدن لايف" والتي استمرت لأسابيع ومن ثم توقفت.

وأشار العمري أن من ضمن الاسباب والمعيقات التي تواجه الإعلام الفضائي الجنوبي هو عدم توفر دعم كافي لأستمرار القناة عبر القمر الاصطناعي دون انقطاعها بحيث تقديم رسالتها الإعلامية بكل مصداقية وشفافية.

مطالبا كل رجال الأعمال والخيريين من ابناء الجنوب إلى دعم الإعلام في الجنوب بأعتباره سلاح العصر التي بفضله تدك أمبراطورية وجبابره العالم.

وأختتم بالقول:" أن الاستراتيجية في أي عمل إعلامي هو اتباع سياسة لتلك القناة تعمل على ضوئها فيما يخص بلم شمل كل الاطراف الجنوبية تحت مضلة استعاده الدولة بحيث تكون الخارطة البرامجية ليست عرض المواد المصورة فقط بل عمل على الواقع يتبعها في الميدان من خلال تقديم برامج هادفة وثقافية تعكس واقع الجنوب وشعبه ومانتعرض له من معاناه مستمره ونقلها إلى العالم عبر اتباع كافة الوسائل المتاحه.


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