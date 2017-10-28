اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني.

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الثوباني اعتقل عقب قيامه بالاعتراض لسيارة تقل سجناء تابعة لامن المهرة ومحاولته تهريب سجناء .

واكدت وكالة الانباء الحكومية سبأ صحة الواقعة .

وبحسب الوكالة فقد القت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اليوم القبض على قاسم الثوباني الذي حاول ضمن مجموعة مسلحةبالتقطع لقوات الأمن خلال عملية نقل متهمين من سجن نشطون الى سجن المكلا لمحاكمتهم في قضايا قتل حد قول الوكالة.

وقال مصدر مسئول بمحافظة المهرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الثوباني وصل الى المهرة ضمن وفد المجلس الانتقالي و قد تم ايدعه ، سجن إدارة الأمن بالمحافظة للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء".

المزيد في أخبار وتقارير إعلامي جنوبي ينفي الاخبار التي تتحدث عن افتتاح قناة جنوبية جديدة قال الإعلامي راجح العمري وهو مذيع ومقدم برامج سابق لدى قناة صوت الجنوب في العاصمة عدن أن الاخبار والاشائعات التي تتحدث عن تدشين قناه جديده والتي لا اساس لها من السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان بن عفرار يرفض تشكيل قوات حزام امنية بالمهرة ويتمسك بمطالب اقليم مستقل للمهرة وسقطرى رفض السلطان المهري عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى دعوة اطلقتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل قوات نخبة او حزام