السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن
صورة للثوباني عقب اعتقاله مساء السبت
السبت 28 أكتوبر 2017 11:18 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
المهرة ((عدن الغد)) خاص:
اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني.
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الثوباني اعتقل عقب قيامه بالاعتراض لسيارة تقل سجناء تابعة لامن المهرة ومحاولته تهريب سجناء .
واكدت وكالة الانباء الحكومية سبأ صحة الواقعة .
وبحسب الوكالة فقد القت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اليوم القبض على قاسم الثوباني الذي حاول ضمن مجموعة مسلحةبالتقطع لقوات الأمن خلال عملية نقل متهمين من سجن نشطون الى سجن المكلا لمحاكمتهم في قضايا قتل حد قول الوكالة.
وقال مصدر مسئول بمحافظة المهرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الثوباني وصل الى المهرة ضمن وفد المجلس الانتقالي و قد تم ايدعه ، سجن إدارة الأمن بالمحافظة للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء".
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