MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 28 أكتوبر 2017 11:57 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن
أخبار وتقارير

السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن

صورة للثوباني عقب اعتقاله مساء السبت
السبت 28 أكتوبر 2017 11:18 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:

اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني.

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الثوباني اعتقل عقب قيامه بالاعتراض لسيارة تقل سجناء تابعة لامن المهرة ومحاولته تهريب سجناء .

واكدت وكالة الانباء الحكومية سبأ صحة الواقعة .

وبحسب الوكالة فقد القت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اليوم القبض على قاسم الثوباني الذي حاول ضمن مجموعة مسلحةبالتقطع لقوات الأمن خلال عملية نقل متهمين من سجن نشطون الى سجن المكلا لمحاكمتهم في قضايا قتل حد قول الوكالة.

وقال مصدر مسئول بمحافظة المهرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الثوباني وصل الى المهرة ضمن وفد المجلس الانتقالي و قد تم ايدعه ، سجن إدارة الأمن بالمحافظة للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء".


المزيد في أخبار وتقارير
إعلامي جنوبي ينفي الاخبار التي تتحدث عن افتتاح قناة جنوبية جديدة
قال الإعلامي راجح العمري وهو مذيع ومقدم برامج سابق لدى قناة صوت الجنوب في العاصمة عدن أن الاخبار والاشائعات التي تتحدث عن تدشين قناه جديده والتي لا اساس لها من
السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن
اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان
بن عفرار يرفض تشكيل قوات حزام امنية بالمهرة ويتمسك بمطالب اقليم مستقل للمهرة وسقطرى
رفض السلطان المهري عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى دعوة اطلقتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل قوات نخبة او حزام




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
فيديو : جنود يعلنون تقسيم اراضي اقدم المعسكرات بمدينة عدن
بالصور : شركة اتصالات بعدن توزع المعلومات الشخصية لمشتركيها على اكشاك بيع (التمبل)
اغتيال نائب امام مسجد في منطقة انماء بعدن اثناء توجهه لاداء صلاة الفجر ( صورة )
السعودية تكشف عن خيارها الأخير لإنهاء الحرب في اليمن
محمد علي احمد يحذر من وكلاء علي عبدالله صالح في الجنوب
مقالات الرأي
مما لا شك فيه بأن الجبهة التحررية لثورة شعب الجنوب قد أوقد مشعلها الحراك الجنوبي في السابع من أيار من ساحة
عندما نؤمن جميعا من ان الرأي  حق لكل إنسان ونقيس ذلك الحق بما نراه من حق لنا في الرأي بمسؤولية إخلافيه
  ما زال بعض اخواننا من شبوة لم يستوعبوا التغيير الكبير الذي طرأ على المزاج الشبواني تجاه المتغيرات التي
    المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مكونا لتتجاذبه القوى الجنوبية وتتوهه في  تبايناتها أو تحويله الى
الاقلام الصحافية تختلف باختلاف توجهات اربابها ...افهامهم..علومهم ،ثقافتهم..وقناعاتهم .. لكنها تظل اقلاما لها
عندما نطرح بعض الملاحظات بصدد عمل وتشكيل ونشاط هيئات المجلس الانتقالي لايعني التقليل من الخطوات التي يخطوها
  برزت على السطح ثورات شعبية هدفها الانعتاق والخلاص من قبضة الحكم المركزي ، كثير من الأنظمة الاتحادية
كثر أولئك الذين لا يرون في المشهد الا ذواتهم واكثر منهم من يعتقدون ان نساء الجنوب لم تلد غيرهم بل ان بعضهم يظن
   احترم الأخ فتحي بن لزرق، لذكائه، وعصاميته، وتصادميته، واختلف مع كثير مما يطرحه في صفحته؛  فقد تكون
فتحي بن لزرق أما أن يكون رجل متمكن من إستقراء الأحداث المستقبلية وأما أنه رجل مخترق كل الأجهزة والأحزاب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عقد قران مبارك يا محمد
وكيل محافظة لحج يهنئ الشابة "دعا الاهدل" بمناسبة فوزها بجائزة ليبيا للإبداع لعام 2017-2016
وفيات
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017