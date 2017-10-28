استشهاد قيادي ميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب

استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن علي محمد الصالحي استشهد إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي على الموقع الذي يتمركز فيه بجبل الخزان بباب المندب.

واضاف المصدر أن الشهيد الصالحي أحد القيادات الميدانية لجبهة باب المندب وقد شارك في العديد من المعارك والجبهات ضد الحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير إعلامي جنوبي ينفي الاخبار التي تتحدث عن افتتاح قناة جنوبية جديدة قال الإعلامي راجح العمري وهو مذيع ومقدم برامج سابق لدى قناة صوت الجنوب في العاصمة عدن أن الاخبار والاشائعات التي تتحدث عن تدشين قناه جديده والتي لا اساس لها من السلطات الامنية بالمهرة تعتقل قائد حراسة مدير امن عدن اعتقلت السلطات الامنية بمدينة الغيضة عاصمة المهرة مساء يوم السبت قائد حراسة مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع قاسم الثوباني. وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان بن عفرار يرفض تشكيل قوات حزام امنية بالمهرة ويتمسك بمطالب اقليم مستقل للمهرة وسقطرى رفض السلطان المهري عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى دعوة اطلقتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل قوات نخبة او حزام