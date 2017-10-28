الرئيس السوداني يكشف أسباب مشاركة بلاده في الحرب ضد الحوثيين
الرئيس السوداني عمر البشير
السبت 28 أكتوبر 2017 07:48 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
كشف الرئيس السوداني عمر البشير، في ختام فعاليات مناورات عسكرية، اليوم، عن سبب مشاركة قوات بلاده في الصراع الدائر حاليا في اليمن.
وجدد البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.
وحيا البشير خلال ختام فعاليات مناورات عسكرية أقامتها القوات البرية للجيش في أقصى الصحراء الشمالية السودانية مساهمة الجنود السودانيين في اليمن، مشيداً بنجاح المناورات وأهدافها الإستراتيجية.
وثمن جهود القوات المسلحة وأدوارها المتعاظمة وأفرادها المنتشرين في كل المواقع حماية للبلاد، والمشاركين منهم ضمن التحالف العربي.
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