الرئيس السوداني يكشف أسباب مشاركة بلاده في الحرب ضد الحوثيين

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، في ختام فعاليات مناورات عسكرية، اليوم، عن سبب مشاركة قوات بلاده في الصراع الدائر حاليا في اليمن.

وجدد البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

وحيا البشير خلال ختام فعاليات مناورات عسكرية أقامتها القوات البرية للجيش في أقصى الصحراء الشمالية السودانية مساهمة الجنود السودانيين في اليمن، مشيداً بنجاح المناورات وأهدافها الإستراتيجية.

وثمن جهود القوات المسلحة وأدوارها المتعاظمة وأفرادها المنتشرين في كل المواقع حماية للبلاد، والمشاركين منهم ضمن التحالف العربي.

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