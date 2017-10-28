الزبيدي من المهرة :الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب.

وكان الزبيدي يتحدث خلال مهرجان جماهيري بمدينة الغيضة يوم السبت .

ولاهمية الكلمة تنشر "عدن الغد" نصها والتي جاء فيها

كلمة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

الغيضة | خاص

28اكتوبر2017

نص الكلمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبداللاه وعلى آله وصحبه اجمعين..

أيها الأحرار أبناء المهرة الأبية

يطيب لي أن أحييكم تحية الاحرار ونحن ندشن معكم اليوم اعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.. هذا الحدث التاريخي الذي انتظره أبناء المهرة وكافة أبناء الجنوب يعد ثمرة من ثمار عقدين ونصف العقد من مسيرة النضال التحرري السلمي الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي انجزت تحرير معظم اراضي الجنوب وهو حدث يؤسس للانطلاق نحو استكمال تحرير الجنوب وبناء مؤسساته المدنية والعسكرية والامنية وصولا إلى الاستقلال ارضا ووطنا ودولة وهوية.

أيها الأخوة المواطنون

إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن فعلا خارج سياق الأهداف العظيمة التي ناضل في سبيل تحقيقها شعبنا الجنوبي من المهرة إلى باب المندب على مدى الثلاثة والعشرين عاما الماضية من الاحتلال والاستلاب والاجتياح، بل هو استحقاق وطني جنوبي أنجزته تضحيات شهداء الثورة والمقاومة الجنوبية.

ومن هذا المنطلق نؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل مشروع اقامة دولة جنوبية كاملة السيادة بهوية عربية جامعة لثراء التنوع الذي يزخر به الجنوب.. دولة فيدرالية جديدة تحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة والشراكة الوطنية الجنوبية في صناعة القرار.

نؤكد لكم أيها الاحرار في محافظة المهرة البوابة الشرقية للجنوب أن المهرة بمشيئة الله تعالى وبارادتكم وارادة شعب الجنوب الحر لن تكون الا مالكة لكل حقوقها من خلال اعتمادها اقليما بشراكة كاملة في اطار دولة الجنوب الفيدرالية المدنية المنشودة، كما نؤكد لكم ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب على مدار العقود الماضية، وسيستوعب كافة الخصوصيات الثقافية لمختلف مناطق الجنوب وفي المقدمة محافظة المهرة الباسلة.

وفيما يتعلق بأمن وأمان واستقرار المهرة وموقعها الإستراتيجي الهام باعتبارها بوابة الجنوب الشرقية وجزء من أمن الجنوب وجوارنا الإقليمي فاننا ندعو الأشقاء في دول التحالف العربي إلى تأسيس قوات النخبة المهرية وتدريب وتأهيل شباب أبناء محافظة المهرة وتمكينهم من محافظتهم عسكريا وأمنيا لتثبيت الأمن ومنع أي عبث يهدد أمن الجنوب والمنطقة بشكل عام.

الأخوات والأخوة

إننا وقد غمرتمونا باصالتكم التاريخية وتوقكم مع كل ابناء الجنوب لفجر الاستقلال ندعوكم وندعو كل اهلنا على امتداد الجنوب لتعزيز قيم التسامح والتصالح ونبذ كل اشكال الفرقة والتنازع وتعزيز وحدتنا الوطنية لاجهاض كل من يتربص بالانتصارات والانجازات التي تحققت في جنوبنا العزيز.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس حكرا على مكون او توجه بل هو قيادة وطنية لجنوب جديد ننشده، ومن هنا فإننا نجدد التأكيد بأن الجمعية الوطنية وكافة هيئات المجلس وقياداته المحلية في المحافظات والمديريات ستستوعب الجميع، فقد ولى زمن الاحادية واحتكار الحقيقة وولت معه ثقافة الإقصاء والإبعاد، لهذا نهيب بجميع من يحملون رأية استكمال التحرير وتحقيق الاستقلال واقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة الكاملة السيادة، نهيب بهم للالتفاف حول المجلس الانتقالي فهو ليس مشروع فرد أو أفراد أو منطقة أو مكون بل مشروع الجنوب كله من هنا مهرة الشموخ إلى باب المندب البوابة الغربية للجنوب.

وفي مقامنا هذا لا يسعنا أيها الأخوة إلا أن نجدد شكرنا وامتناننا لاشقائنا في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وكافة دول التحالف العربي على ما قدموه ويقدمونه لشعبنا في محافظات الجنوب المحررة، مؤكدين على اعتزازنا بشراكة شعبنا الجنوبي ومقاومته مع الأشقاء وهي الشراكة التي أنجزت ملاحم تحرير معظم محافظات الجنوب ودحرت جحافل المليشيات الغازية وقطعت أيدي المشروع التوسعي الايراني والأذرع الارهابية الدخيلة على جنوبنا.

ختاما أشكر كافة أبناء المهرة الذين غمرونا بكرمهم المعروف وتفاعلهم الشعبي العظيم مع المجلس الانتقالي وقيادته، ومثل هذا الكرم والتفاعل ليس مستغربا على المهرة وأهلها الذين كانوا وسيظلون عمقا حضاريا وتاريخيا للجنوب ارضا وانسانا وهوية.

الرحمة والغفران والمجد والخلود لشهداء شعبنا وشهداء اشقائنا في دول التحالف العربي

الشفاء للجرحى

الحرية للأسرى

النصر لشعبنا ووطننا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

المزيد في أخبار وتقارير هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني الزبيدي من المهرة :الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب. وكان الزبيدي كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد