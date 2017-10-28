الالاف يشاركون في فعالية للمجلس الانتقالي بالمهرة

صورة من الفعالية يوم السبت

شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت .

واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات من المجلس الانتقالي عدد من الكلمات .

ولاول مرة من انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي بالمهرة قبل سنوات ترفع اعلام دولة الجنوب الى جانب اعلام خاصة بسلطنة المهرة وتدعو لانفصال الاقليم .

ولم تعرف اسباب رفع هذه الاعلام الا انها جأت عقب حديث سياسي لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قال فيها ان المهرة ستكون اقليما منفصلا تحت مظلة دولة الجنوب.

وعيسى عفرار هو احد ابرز دعاة اقليم المهرة وسقطرى لكنه بات مؤخرا عضوا في المجلس الانتقالي الجنوبي ايضا .

ووصلت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى محافظة المهرة قادمة من حضرموت ضمن جولة لها في محافظات الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني الزبيدي من المهرة :الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب. وكان الزبيدي كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد