قال ان الشماليين حينما حكموا المدينة لم يقوموا بذلك .غالب: تقسيم معسكر 20 عيب كبير

قال القيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب الشعيبي ان تقسيم معسكر 20 كاراضي بين نافذين لم يحدث حتى في عهد سيطرة مسئولين شماليين على المعسكرات الامنية في المدينة واصفا مايحدث بانه معيب.

وعلق غالب على مايحدث بالقول :"معسكر20في كريتر وكل المعسكرات مملوكة لوزارات الدفاع والداخلية والأمن وتخضع ملكيتها لاراضي وعقارات الدولة وهناك دائرة تخطيط المدن وهناك وزارة الانشاءات وقسم التخطيط وهناك وحدات جوار لمدينة عدن وهناك مخططات للمدينة عيب كبير مايجري من تصرفات همجيه تقسيم معسكرات الى اراضي في كريتر التي عرفت اول تخطيط عمراني بالجزيرة والخليج..

وتابع بالقول :" عيب مايجري ومخجل من تصرفات تطمس معالم المدينة حتى الشمالين في عهدهم لم يلجؤون الى هذه التصرفات ايش من قات خزنتم فضحكم الله ايش من رؤية لديكم لبناء عدن واعادة اعمار المدينة ..

وتظهروا بفيديو تسجيلي مرعب واستعداد قتالي كامل على طريقة داعش والقاعدة ترتدون لباس عسكري وبشكل اعلان تنفيذ قرارات قطع الرؤوس بالسيف وبترها لتعلنوا عن تقطيع اراضي معسكر 20..

اقل تقدير تطلبوا من المحافظ ووزارة الدفاع والمساحة العسكرية والانشاءات النظر بهذا الأمر والمطالبة لأسر الشهداء بأراضي ومخطط يليق بتضحياتهم لأنهم استشهدوا لأجل دولة مدنية ونظام وقانون ومؤسسات وليس العكس ...اذا كان هذا التصرف الغبي الهمجي من ابنا عدن الحضارة فعلى الدنيا السلام.

المزيد في أخبار وتقارير هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني الزبيدي من المهرة :الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب. وكان الزبيدي كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد