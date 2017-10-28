تشاور مكونات الحراك يوصي بالاستمرار حتى ايجاد توحيد حقيقي للحراك والمقاومة الجنوبية

عقد ممثلو عدد من مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية صباح اليوم بفندق كورال بالعاصمة عدن لقاءا تشاوريا وقف امام جملة من القضايا والمستجدات السياسية في الساحة الجنوبية والتأثيرات الاقليمية والدولية عليها بشكل مباشر وغير مباشر .

وجاء اللقاء الذي تداعت له المكونات اثر المتغيرات التي تعتمل في الساحة والحاجة لتبادل الراي في مختلف القضايا التي تتصل بتعزيز عوامل النصر المتكامل بعد تمكين ابناء الجنوب من السيطرة على ثلثي ارضهم والسيادة عليها .

وناقش اللقاء سبل اليات توحيد الصف الجنوبي بصورة موحدة على القواسم المشتركة وتعزيز مبدا التنوع بما يؤدي الى توحيد الهدف والاداة .

وخلص اللقاء على تأكيد ما يلي ..

اولا : أهمية استمرار لقاءات مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية وتوسيعها وتنظيم محاورها بما يفضي الى ايجاد توحيد حقيقي يقوم على اسس واضحة لا لبس فيها وتكون سابقة على التوحيد لا لاحقة له وتضم ثوار الحراك الجنوبي ومكوناته الحاملة للثورة الجنوبية .

ثانيا : اكد اللقاء على بذل كل الجهود لما من شانه توحيد الفعاليات الوطنية لشعب الجنوب ووجه الدعوة للجميع لتشكيل لجنة تحضيرية واحدة لاحتفالية 30 نوفمبر يوم الاستقلال الوطني .

ثالثا ؛ دعا اللقاء الصحف والمواقع الجنوبية ووسائل التواصل الاجتماعي الى تعزيز لغة التقارب الجنوبي ونبذ لغة التخوين كمدخل سليم يرسي لغة التواصل لردم اي خلافات بينية على مبدا التصالح والتسامح وترسيخ معانيه ودلالاته الوطنية .

المزيد في أخبار وتقارير هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني الزبيدي من المهرة :الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الجنوب الفيدرالي الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي عانت منها المهرة وكافة محافظات الجنوب. وكان الزبيدي كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد