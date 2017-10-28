بدء مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي بالمهرة

مقالات الرأي

د. حسين لقور شبوة يا هؤلاء شبت عن الطوق ما زال بعض اخواننا من شبوة لم يستوعبوا التغيير الكبير الذي طرأ على المزاج الشبواني تجاه المتغيرات التي

عبدالله أحمد الحوتري بين اسناد المجلس الانتقالي وخذلانه المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مكونا لتتجاذبه القوى الجنوبية وتتوهه في تبايناتها أو تحويله الى

منصور بلعيدي سطوة قلم..(فتحي بن لزرق أنموذجا.!!) الاقلام الصحافية تختلف باختلاف توجهات اربابها ...افهامهم..علومهم ،ثقافتهم..وقناعاتهم .. لكنها تظل اقلاما لها

صالح محمد قحطان المحرمي المجلس الانتقالي والعمل المؤسسي عندما نطرح بعض الملاحظات بصدد عمل وتشكيل ونشاط هيئات المجلس الانتقالي لايعني التقليل من الخطوات التي يخطوها

مصطفى المنصوري الانتقالي إلى أين والجنوب ليس كاتالونا أو كردستان العراق ! برزت على السطح ثورات شعبية هدفها الانعتاق والخلاص من قبضة الحكم المركزي ، كثير من الأنظمة الاتحادية

محمد عبدالله الموس مجلس(الضالع) الانتقالي كثر أولئك الذين لا يرون في المشهد الا ذواتهم واكثر منهم من يعتقدون ان نساء الجنوب لم تلد غيرهم بل ان بعضهم يظن

صالح علي الدويل باراس فوبيا العفاشية! احترم الأخ فتحي بن لزرق، لذكائه، وعصاميته، وتصادميته، واختلف مع كثير مما يطرحه في صفحته؛ فقد تكون

عبدالقادر زين بن جرادي بن لزرق مرة اخرى! فتحي بن لزرق أما أن يكون رجل متمكن من إستقراء الأحداث المستقبلية وأما أنه رجل مخترق كل الأجهزة والأحزاب

صالح الحنشي التاريخ يعلمنا كيف بمقدورنا تصحيح الأخطاء هكذا يقول المجلس الانتقالي ، انه عند اختيار اعضا الجمعية الوطنية سيأخذ بمعياري السكان والمساحة للمحافظات.