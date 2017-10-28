بدء مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي بالمهرة
صورة من المهرجان عصر يوم السبت -عدن الغد
السبت 28 أكتوبر 2017 04:01 مساءً
المهرة ((عدن الغد) خاص:
المهرة ((عدن الغد) خاص:
دشن عصر يوم السبت مهرجان جماهيري بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي.
واقيم المهرجان وسط احدى الساحات العامة بالمدينة .
والقيت في المهرجان عدد من الكلمات السياسية التي شددت على المضي قدما صوب استقلال الجنوب واستعادة دولته .
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