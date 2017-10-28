عبيد البري: تقسيم معسكر 20 سيثير مشاكل كثيرة
السبت 28 أكتوبر 2017 02:49 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال الكاتب "عبيد البري" ان تقسيم معسكر 20 بين نافذين يوم السبت سيثير مشاكل كثيرة وكبيرة .
وقال "البري" في تعليق له على قيام ميليشيا مسلحة بتقسيم اراضي معسكر 20 بعدن ان الإعلان عن تقسيم معسكر عشرين في كريتر أراضي سكنية بين أسر الشهداء قد يثير مشاكل كثيرة.
واضاف قائلا :"أقل تلك المشاكل هو أن مساحة المعسكر حوالي 240 × 100 متر ، بينما عدد أسر الشهداء كثير .
واختتم بالقول :" الشيء الطبيعي هو أن الدولة القادمة هي وحدها التي يقع عليها مسؤولية التصرف بالأراضي والعقارات وبرعاية أسر الشهداء بما في ذلك بناء مساكن خاصة لكافة الأسر بدون تمييز أو استثناء.
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