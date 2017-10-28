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أخبار وتقارير

الزبيدي : نؤيد ان تكون المهرة إقليماً مستقلاً تحت سقف دولة الجنوب العربي

السبت 28 أكتوبر 2017 01:46 مساءً
المهرة ((عدن الغد) خاص:

أكد رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، أن المجلس يؤيد كافة ما يقرره أبناء محافظات الجنوب بما فيها محافظة المهرة بوابة الجنوب الشرقية في أن تكون إقليماً مستقلاً تحت سقف دولة الجنوب العربي.

وخلال ترؤسه، اليوم، لقاءاً موسعاً بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، وضم اللقاء أعيان ومشائخ ووجهاء محافظة المهرة، قال الرئيس الزُبيدي، إن المجلس الانتقالي يؤكد في برنامجه السياسي أن الجميع شركاء في دولة فيدرالية تعطي الحق لكل محافظة جنوبية في توزيع الثروة وحماية حدودها ومنافذها، كما أكد أن المجلس مع كل ما يقرره
أبناء الجنوب والمهرة.

ودعا قوات التحالف العربي إلى الإسراع بتشكيل قوات نخبة مهرية من أبناء المهرة ذات الموقع الجغرافي الإستراتيجي لحماية وتأمين الثروة والمنافذ البحرية والبرية والجوية، وتطرق إلى خطوات بناء وتشكيل المجلس الانتقالي الذي جاء ثمرة لنضال الشعب والحراك والمقاومة في الجنوب الذين قدموا تضحيات بالآلاف، وليس ردة فعل لإقالات من المناصب.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي يسير في تأسيس هيئات ودوائر المجلس في مختلف محافظات الجنوب، كما هو الحال اليوم في محافظة المهرة، وذلك لاستكمال مهام المجلس بالجنوب، ووجه التحية لمختلف أبناء المهرة على حُسن الاستقبال والترحيب وخص بالذكر عضو المجلس الانتقالي السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار.

ومن جانبه رحّب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار، برئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، وجدد تأكيده أنه مع مطالب أبناء المهرة التي تتفهمها رئاسة المجلس في إقامة إقليم خاص بأبناء المهرة وسقطرى ونيل حقوق أبناء المحافظتين.


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تعليقات القراء
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[1] الرئيس القائد عيدروس الزبيدي اثبت انه اهل بالزعامه
السبت 28 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي اثبت انه اهل بالزعامه نعم الحريه لكل ابناء الجنوب العربي وكل واحد يحدد الطريقه التي يحب العيش فيها تحت مظله الجنوب العربي الله يوفقك ليس نظام صنعاء السلالي المناطقي

284659
[2] علاء بركة الله هدا الصحيح أقليم المهره ويرتبوا قوانينهم الى يريدوه
السبت 28 أكتوبر 2017
شمسون | حضرموت
ونحن أبناء حضرموت نؤيد دلك ما نبغيه لانفسنا نبغيه لغيرنا نؤيد أن تكون المهره أقليم بداته وكلن يصلح بيته هدا رأينا الحقيقى نحن أبناء حضرموت

284659
[3] بالطبع.. إذا كان أغلب سكان المهرة وسقطرة يريدون إقليم خاص بهم.. فحضرموت وأغلب سكانها يؤيّدون ذلك
السبت 28 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، إذا كان أغلب سكان المهرة وسقطرة يريدون إقليم خاص بهم، فمن حقهم ذلك، وحضرموت وأغلب سكانها يؤيّدون ذلك، وكذلك شبوة، إن أراد أغلب سكانها أن يكونوا إقليماً، فمن حقهم ذلك.. وأما حضرموت فهي إقليم قائم بذاته، بل هي دولة متكاملة، مساحتها لوحدها (193 كم مربع)، وتساوي مساحة اليمن الشمالي كله (195 كم مربع)، وهي تساوي أكثر من نصف مساحة دولة الجنوب السابقة (ج ي د ش)، حوالي 57%، وتساوي 36% من مساحة الجمهورية اليمنية.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

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[4] نعم كلنا مع الريس العدل الزبيدي
السبت 28 أكتوبر 2017
محمد النهدي | الجنوب العربي حضرموت
نعم هذا هو الزعيم الزبيدي الذي ليس له اطمان الذي أحب الجنوب والجنوب العربي احبه قاتل وقت كان الجميع مستسلم وليس الكل اعني. البعض. ونلاحظ اليوم الأعداء كيف يوصفون الزبيدي الله يحفظ الزبيدي وكل اهل الجنوب العربي



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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