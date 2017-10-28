قيادة المجلس الانتقالي تعقد لقاء موسع مع شخصيات اجتماعية بالمهرة

عقد صباح يوم السبت لقاء موسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي مع شخصيات اجتماعية واعيان من محافظة المهرة .

وفي اللقاء القيت عدد من الكلمات التي شددت على ضرورة توحيد الجهود وصولا الى الهدف الذي ناضل لاجل الجنوبيون منذ سنوات .

والقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي كلمة جدد فيها ايلاء المجلس بالمهرة وابنائها مشددا على ان المجلس في طريقه الى استكمال اعماله في عموم محافظات الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير قال ان الشماليين حينما حكموا المدينة لم يقوموا بذلك .غالب: تقسيم معسكر 20 عيب كبير قال القيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب الشعيبي ان تقسيم معسكر 20 كاراضي بين نافذين لم يحدث حتى في عهد سيطرة مسئولين شماليين على المعسكرات الامنية في المدينة تشاور مكونات الحراك يوصي بالاستمرار حتى ايجاد توحيد حقيقي للحراك والمقاومة الجنوبية عقد ممثلو عدد من مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية صباح اليوم بفندق كورال بالعاصمة عدن لقاءا تشاوريا وقف امام جملة من القضايا والمستجدات السياسية في الساحة بدء مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي بالمهرة دشن عصر يوم السبت مهرجان جماهيري بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي. واقيم المهرجان وسط احدى الساحات العامة