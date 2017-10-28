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أخبار وتقارير

ناشطة جنوبية: نريد دولة كفاءات وليس دولة محسوبيات

السبت 28 أكتوبر 2017 12:06 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قالت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي) ليلى الكثيري إن رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي فهمها مؤخرا من خلال دعوته لكل المكونات والقوى بالمشاركة في العمل لصالح الجنوب دون إقصاء أو تهميش.
واعتبرت الناشطة الكثيري في تصريح صحفي هذه الدعوة خطوة على الطريق الصحيح لكن لابد من تنفيذها عمليا وإكمالها بالاجتماع والحوار مع قيادات المكونات لتصفية النفوس ما دام الهدف واحد وإن تعددت اللغات.
ودعت العقلاء إلى التدخل السريع ليتم ذلك الحوار قبل احتفالية الثلاثين من نوفمبر لكي لا يتشتت الشمل الجنوبي في الساحات.
وقالت: يكفي العبث بمقدرات الشعب الجنوبي وبهدر المليارات فالواجب مشاركة كل القوى من مكونات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات ونشطاء وتكتلات مرأة وقيادات جيش وأمن لتحقيق وحدة الصف واللحمة.
واختتمت الناشطة ليلى الكثيري تصريحها بالقول: نريد اتفاق والتفاف كل القوى حول قضيتنا ونرفض التسابق والتناحر على السلطة ومحاولات الانفراد بها ونرفض أيضا الإقصاء والتهميش والتبعية ونؤكد أهمية دولة الكفاءات ولا نقبل بدولة المحسوبيات.
من: فضل حبيشي


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تعليقات القراء
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[1] عيدروس لن يتغير ولو حلف لي ملائكه من السماء انه تغير
السبت 28 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
والله لو يشهدو ملائكه من السماء ان عيدروس فهم لعبة السياسه وصحح اتجاهه وتغير لن اصدق فهوا مناطقي عنصري جهوي من راسه حتى قاعة رجوله ولن يتغير لان راسه فارغ ضالعي ايش تتوقع منه وتجربتة في المحافظه اكبر اتبات سحب كل الوظائف العسكريه والمدنيه الخاصه بشباب عدن واحضر شباب واطفال الضالع بدلا عنهم وتبتهم لهدا هدا الرجل كداب من قال انه يصلح حتى بواب لمحافظة عدن لهدا من عينه محافظ غبي اهبل اما المجلس الانتقالي ده سوق طلبة الله فيه ولا يعبر عن السياسة مطلقا

284652
[2] المجلس عارف طريقه ويمشى بخطوات ثابته وبطلوا اللعلعه
السبت 28 أكتوبر 2017
شمسون | حضرموت
أسمعى أنتم مستعجلين وكل يوم لكم تنظير جديد المسأله الانتقالي يرتب الأمور خطوه خطوه بلاش تسرع راح تتشكل وتترتب جميع الأمور بدون فلسفتكم على مبدأ التحرير ودولة الجنوب ومن يريد يحط العجله قبل الحصان فدالك شأنه ومن يريد يتزعم من الان أو يفرخ الميدان قدامه وسيفشل أرادة الشعب الجنوبى هو في أختياره للمجلس الانتقالي والصبرمفتاح الفرج الناس الى في المجلس فاهمين الأمور كلها وهم قياديين بمعنى الكلمه خريجيين من ساحة الثروه الشعبيه الجنوبيه ومؤيدين من المليونيات فعليكم الالتحاق بالقطار وبعد التحرير كلن يدور له على مركز أو مصلحه على حسب جهده و تعليمه ومكانه المناسب

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[3] انتم شعره معاويه
السبت 28 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
انتم شعره معاويه التي يتعلق عليها الحجريين عرب ٤٨ لتثبت للعالم ان الجنوبيين منقسمين وان خيارهم ليس الانفصال وانما المناصب يا كثيري الشعب كله مع قائده عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي استحوا ولا تكونوا مطيه لشق الصف الجنوبي احترموا دماء الشهداء

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[4] القضيه الجنوبيه ليست عمود كهرباء يدور حوله الجنوبيون باتجاه عقارب الساعه والعكس .المجلس الإنتقالي على الأقل يمثل حاله متقدمه تنظيميا على طريق العمل من اجل التحرر والإستقلال واستعادة الدوله. وهو بهذا المسمى أو بغيره أفضل من التشتت والتلويح بمئات (القيادا الجنوبيه الوهميه والمفرخه من قبل الإحتلال) ولتحنب هذا اللبس على كل القوى التى تدعي إنها جنوبيه أو قوى مقاومه جنوبيه ولديها أي شكل من أشكال الخلاف أو الإختلاف مع المجلس الإنتقالي أن تصدر بياناتها الواضحه والتي تؤكد فيها بما لايدع مجالا للشك أنها
السبت 28 أكتوبر 2017
القضيه الجنوبيه ليست عمود كهرباء يدور حوله الجنوبيون باتجاه عقارب الساعه والعكس .المجلس الإنتقالي ع | القضيه الجنوبيه ليست عمود كهرباء يدور حوله الجنوبي
القضيه الجنوبيه ليست عمود كهرباء يدور حوله الجنوبيون باتجاه عقارب الساعه والعكس .المجلس الإنتقالي على الأقل يمثل حاله متقدمه تنظيميا على طريق العمل من اجل التحرر والإستقلال واستعادة الدوله. وهو بهذا المسمى أو بغيره أفضل من التشتت والتلويح بمئات (القيادا الجنوبيه الوهميه والمفرخه من قبل الإحتلال) ولتحنب هذا اللبس على كل القوى التى تدعي إنها جنوبيه أو قوى مقاومه جنوبيه ولديها أي شكل من أشكال الخلاف أو الإختلاف مع المجلس الإنتقالي أن تصدر بياناتها الواضحه والتي تؤكد فيها بما لايدع مجالا للشك أنها مع إنهاء الإحتلال اليمني القائم وتسعى للتحرر والإستقلال من ذلك الإحتلال الهمجي ومع استعادة الدوله الجنوبيه المسلوبه وعلى كامل أراضيها الموثقه قبل 22 مايو 1990م وفي هذه الحالة عليهم ان يتصوروا حجم الثقل الجنوبي محليا وعربيا ودوليا على طريق الهدف المنشود .. ومن يغرد خارج إطار هذه الأهداف فهو يغرد خارج السرب الجنوبي وعليه ان يعلنها صراحة إنه ليس إلا جزء لايتجزأ من تحالف قوى الإحتلال اليمني الإصلاحي المؤتمري العفاشي الحوثي سواء بقصد أو بغير قصد . وعلى من يتحدثون عن السباق على المناصب عليهم ان يعلموا ان مشاريع خلطهم للأوراق فاشله وان الحديث حول ذلك سابق لأوانه جدا فالجنوب لم يتحرر بعد والدوله لم تستعاد بعد فعلى أي مناصب يتسابقون؟



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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