السعودية تكشف عن خيارها الأخير لإنهاء الحرب في اليمن

جدد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، التأكيد على مساعي المملكة لتحريك الحل السياسي في الأزمة اليمنية ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سبيل حل الأزمة وإعادة إحياء المشاورات بين أطرافها.





وقال آل جابر لصحيفة الحياة إن المبعوث الدولي يحتاج إلى الجلوس مع الأطراف اليمنية لمناقشة كل الأفكار، ثم تقديم مقترحاته بعد ذلك.





وكان ولد الشيخ أحمد قد عرض في الرياض مرتكزات المبادرة التي يعمل عليها بهدف حل الأزمة اليمنية والتي تستند على إعادة العمل باتفاق وقف العمليات العسكرية، وتطبيق تدابير لبناء الثقة بين الطرفين من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، إضافة للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

المزيد في أخبار وتقارير قال ان الشماليين حينما حكموا المدينة لم يقوموا بذلك .غالب: تقسيم معسكر 20 عيب كبير قال القيادي في الحراك الجنوبي يحيى غالب الشعيبي ان تقسيم معسكر 20 كاراضي بين نافذين لم يحدث حتى في عهد سيطرة مسئولين شماليين على المعسكرات الامنية في المدينة تشاور مكونات الحراك يوصي بالاستمرار حتى ايجاد توحيد حقيقي للحراك والمقاومة الجنوبية عقد ممثلو عدد من مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية صباح اليوم بفندق كورال بالعاصمة عدن لقاءا تشاوريا وقف امام جملة من القضايا والمستجدات السياسية في الساحة بدء مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي بالمهرة دشن عصر يوم السبت مهرجان جماهيري بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة بمشاركة قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي. واقيم المهرجان وسط احدى الساحات العامة