حظيت قضية تزايد الاغتيالات التي طالت عدد كبير من ائمة المساجد بعدن برصاص مسلحين مجهولين بنقاشات واسعة لمواطنين من عدن على مواقع التواصل الاجتماعية .

وبات ذهاب ائمة المساجد في عدن يمثل خطرا كبيرا على حياتهم الامر الذي دفع بالكثير منهم الى التخلف عن اداء صلاة الفجر بالمساجد التي تعودوا على اداء الصلاة فيها منذ اعوام .

ودعا مدونون على مواقع التواصل الاجتماعية الى الاستعاضة باشخاص عاديين لاداء الصلوات بدلا عن الائمة حتى استقرار الاوضاع بعدن .

وقالوا انه كحل يجب ان يلجأ المصلون الى اختيار احدهم لاداء الصلاة بهم تجنبا لعمليات القتل التي بات يتعرض لها رجال الدين بعدن .

المزيد في أخبار وتقارير كيف رد اهالي عدن على تزايد وقائع حالات اغتيال ائمة المساجد بعدن؟ حظيت قضية تزايد الاغتيالات التي طالت عدد كبير من ائمة المساجد بعدن برصاص مسلحين مجهولين بنقاشات واسعة لمواطنين من عدن على مواقع التواصل الاجتماعية . وبات ذهاب ائمة صاروخ حوثي يستهدف مجمعاً سكنياً في نجران أطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بالستيا من الأراضي اليمنية، أمس أصاب مجمعا سكنيا في قرية تابعة لمنطقة نجران في السعودية، فيما يواصل الجيش الوطني التقدم نحو محافظة البشير: مشاركة قواتنا في اليمن لإعادة الشرعية وحماية الحرمين جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض