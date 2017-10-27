قال السياسي اليمني محمد الخامري ان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية غادرتها مؤخرا عقب تعرضها لصغوط.

وقال الخامري انه و عندما وصل قيادات حزب الإصلاح إلى السعودية تم استدعائهم من قبل ولي العهد السابق محمد بن نايف وكانوا سبعة بينهم الأساتذة محمد اليدومي وعبدالوهاب الانسي وتم اخبارهم رسميا بأنهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين بأسمائهم وشخصياتهم وليس بحزبهم، وتم تسليمهم قائمة بالمحظورات التي عليهم الالتزام بها..

واضاف قائلا :" مؤخرا تم مغادرة عدد من قيادات الحزب الذين لم يستطيعوا العيش في إطار التضييق المستمر من السلطات السعودية عليهم، وربما إحساسهم بالاستهداف القريب لهم كقرابين وأضاحي سيتم التقرب بهم للحفاظ على وحدة الصف الخليجي..!!

وكان عدد منهم وصلوا مؤخرا إلى تركيا بعد إبلاغهم بعدم الترحيب بهم وانتهاء استضافتهم بالمملكة..!!

أمس هيئة كبار العلماء تتحرش بالإخوان وتؤكد أن خلاف المملكة معهم في المنهج وليس في مسائل محددة فقط..!!

يجب ان يفهم قادة الإصلاح أن الأفق يضيق أمامهم وانهم أمام خيارين لاثالث لهما: إما أن يكونوا فاعلين ويختاروا مكانهم في مستقبل اليمن بالدعوة لإيقاف الحرب وإعادة السلام وفق مصالحة شاملة، أو انتظار ماستسفر عنه الايام القادمة وانتظار اين ستضعهم الظروف غير المأمونة، إما في المعتقلات لاقدر الله أو على هامش اقرب تسوية سياسية..

المزيد في أخبار وتقارير صاروخ حوثي يستهدف مجمعاً سكنياً في نجران أطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بالستيا من الأراضي اليمنية، أمس أصاب مجمعا سكنيا في قرية تابعة لمنطقة نجران في السعودية، فيما يواصل الجيش الوطني التقدم نحو محافظة البشير: مشاركة قواتنا في اليمن لإعادة الشرعية وحماية الحرمين جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض سياسي يمني : قيادات الإصلاح بدات مغادرة السعودية وهذه هي الأسباب قال السياسي اليمني محمد الخامري ان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية غادرتها مؤخرا عقب تعرضها لصغوط.وقال الخامري انه