قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المهرة والشيخ بن عفرار على رأس المستقبلين

مقالات الرأي

عبدالقادر زين بن جرادي بن لزرق مرة اخرى! فتحي بن لزرق أما أن يكون رجل متمكن من إستقراء الأحداث المستقبلية وأما أنه رجل مخترق كل الأجهزة والأحزاب

صالح الحنشي التاريخ يعلمنا كيف بمقدورنا تصحيح الأخطاء هكذا يقول المجلس الانتقالي ، انه عند اختيار اعضا الجمعية الوطنية سيأخذ بمعياري السكان والمساحة للمحافظات.

صلاح بن لغبر الدوحة وطهران.. اختلاف الوسائل وتقاطع الاهداف.. صلاح بن لغبريخطىء من يعتقد ان ازمة قطر مع الدول العربية كانت بداية لمد حبل الوصال بين الدوحة وطهران مع

د. قاسم المحبشي في معنى الامتحان الشامل لطلاب الدكتوراة يعد الامتحان الشامل أحد أهم المتطلبات الأكاديمية في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وهو من الاعراف

د. ياسين سعيد نعمان ما بين وقف الحرب أو إنهاء الحرب مساحة تكمن فيهاسلطة "الغلبة" الدول التي حسمت أمر سلطة الحكم بتسليمها للشعب ، باعتباره مصدر ومالك هذه السلطة ، تعيش حياة استقرار وسلام ..

منصور صالح الزبيدي رئيسا اثبت المجلس الانتقالي الجنوبي انه قوة حقيقية فاعلة ومؤثرة ومسيطرة على كامل الأرض الجنوبية ،كما اثبت رئيسه

د.علي قائد علي تحركات المجلس الانتقالي ومشروعيه التمثيل الجنوبي ! المتابع للمشهد السياسي الجنوبي الراهن ,سيتوقف امام جمله من المتغيرات والتطورات المتسارعة على اكثر من

د.عبدالرحمن الوالي نصيحه للمجلس الانتقالي استلمت (الراي) ادناه على تلفوني (واتس) من د. فضل الربيعي الاستاذ في جامعة عدن والذي قال ان خلاصته (ان من

فهد البرشاء هوامير الإستقطاعات.. والأطفال الرُضع..! ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات