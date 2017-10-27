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مواطنون يحتجزون قواطر نفطية بالضالع ويمنع مرورها

صورة للقواطر المحتجزة بالضالع - عدن الغد
الجمعة 27 أكتوبر 2017 04:06 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:

احتجز مواطنون من الضالع يوم الجمعة عدد من القواطر المحملة بالوقود كانت في طريقها إلى محافظات شمالية مجاورة .

وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر منعت من المرور واحتجزت بمنطقة الوبح .

وقال مصدر نفطي بعدن لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر المحتجزة مملوكة لعدد من الشركات والمصانع الأهلية بمحافظة تعز بينها شركات هائل سعيد انعم موضحا ان عمليات الاحتجاز غير مشروعة .

واوضح المصدر ان الشركات التجارية وبسبب ظروف الحرب الاخيرة باتت تستورد المشتقات النفطية بصورة منفصلة عن الحكومة .

وبين القواطر المحتجزة 3 قواطر تابعة لشركة السمن والصابون بتعز في حين ان أكثر من 20 قاطرة مملوكة لمحطات وقود بالضالع نفسها .


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تعليقات القراء
284550
[1] هائل سعيد المستفيد الأول والأخير من هذه الحرب كما كان الحال 94
الجمعة 27 أكتوبر 2017
جنوبي جدا | الجنوب الحبوب
أهالي الجنوب الذي يأتي منه النفط لتعز في حاله تظاهرات باستمرار لتدره المشتقات النفطية وتتعرض الكهرباء للاانطفاد المتقطع وهائل في تعز لديها الوفره.. فلوعكسنا الايه بمعنى مصادر النفط موجودة في تعز فكيف سيكون الحال في الجنوب؟؟ بالمناسبة هائل سعيد كان الممول الرئيسي لحرب احتلال الجنوب وأكثر المستفيدين من نتائج تلك الحرب انهم مصاص دماء

284550
[2] مالكم يا عدن الغد
الجمعة 27 أكتوبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
اايش من 20 قاطرة مخصصة للضالع نفسها؟ الناس هناك ما ملاقياش لا لتر بنزين ولا دبة غاز.. البلاطجة المحسوبين على الضالع هم اللي يسيروا هذه القواطر للحوثيين في اب ومريس



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