وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى المهرة

مقالات الرأي

منصور صالح الزبيدي رئيسا اثبت المجلس الانتقالي الجنوبي انه قوة حقيقية فاعلة ومؤثرة ومسيطرة على كامل الأرض الجنوبية ،كما اثبت رئيسه

د.علي قائد علي تحركات المجلس الانتقالي ومشروعيه التمثيل الجنوبي ! المتابع للمشهد السياسي الجنوبي الراهن ,سيتوقف امام جمله من المتغيرات والتطورات المتسارعة على اكثر من

د.عبدالرحمن الوالي نصيحه للمجلس الانتقالي استلمت (الراي) ادناه على تلفوني (واتس) من د. فضل الربيعي الاستاذ في جامعة عدن والذي قال ان خلاصته (ان من

فهد البرشاء هوامير الإستقطاعات.. والأطفال الرُضع..! ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات

أبو الحسنين محسن معيض للأمة رب يحميها . سولت لهم أنفسهم أنهم لم يعودوا الرقم الأول لدى أبيهم ، ولم تعد لهم المكانة المرموقة في مجتمعهم ، ولا التميز

سعيد النخعي الحرية والكرامة كما يراها السلاليون والمناطقيون الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الكلمات الأكثر شيوعا في اليمن ، والأكثر دورانا على ألسنة اليمنيين

حيدره محمد وكيف يرى الجنوب الشمال!؟ الوعي مقياس منطقي وموضوعي للمعرفة التي تؤسس لفهم صحيح في السياسة 'والجنوبيين "افقر" شعب على الاطلاق في

محمد بالفخر كأس حضرموت كثرت كتاباتنا في الشأن السياسي واستطالت خلافاتنا في وجهات النظر المتعددة حول الواقع المعاش وكثرت التجاذبات

بدر قاسم محمد جنان بوك ! خمسة ضباط من أبين ومجموعة من الافراد في أعتى لواء من الوية الحرس الجمهوري التي ترابط على تخوم تعز اظن اسمه