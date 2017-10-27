وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى المهرة

اثبت المجلس الانتقالي الجنوبي انه قوة حقيقية فاعلة ومؤثرة ومسيطرة على كامل الأرض الجنوبية ،كما اثبت رئيسه
المتابع للمشهد السياسي الجنوبي الراهن ,سيتوقف امام جمله من المتغيرات والتطورات المتسارعة على اكثر من
استلمت (الراي) ادناه على تلفوني (واتس) من د. فضل الربيعي الاستاذ في جامعة عدن والذي قال ان خلاصته (ان من
ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات
سولت لهم أنفسهم أنهم لم يعودوا الرقم الأول لدى أبيهم ، ولم تعد لهم المكانة المرموقة في مجتمعهم ، ولا التميز
الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الكلمات الأكثر شيوعا في اليمن ، والأكثر دورانا على ألسنة اليمنيين
الوعي مقياس منطقي وموضوعي للمعرفة التي تؤسس لفهم صحيح في السياسة 'والجنوبيين "افقر" شعب على الاطلاق في
كثرت كتاباتنا في الشأن السياسي واستطالت خلافاتنا في وجهات النظر المتعددة حول الواقع المعاش وكثرت التجاذبات
خمسة ضباط من أبين ومجموعة من الافراد في أعتى لواء من الوية الحرس الجمهوري التي ترابط على تخوم تعز اظن اسمه
خطابات التخوين والتشكيك في إخلاص الطرف الآخر الجنوبي هي ثقافة تنامت واتسعت عندما فقد الفرقاء القدرة على
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