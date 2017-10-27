ناطق الانتقالي يقول ان وجود قيادات من احزاب اخرى بالمجلس امر (جيد)
الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:43 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان وجود قيادات من احزاب مختلفة ضمن قوام المجلس الانتقالي الجنوبي امر جيد .
وقال العولقي ردا على انتقادات حول انتماءات حزبية لبعض قيادات المجلس الانتقالي :" تضم هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية والإشتراكي والرابطة والمؤتمر والسلفيين وبالتالي فالهيئة "تشكل تنوع سياسي جنوبي يشكل قاعدة للحياة ودفعة قوية لطرح القضية الجنوبية بكل ابعادها وتوجهاتها السياسية والفكرية والإجتماعية".
وتابع قائلا :" هذا التنوع ظل لفترة من الزمن هدف القوى الجنوبية الحية وهاهو يتحقق في المجلس الانتقالي الجنوبي والعبرة في وثائق ومشروع المجلس الملتزم لإرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره وقيام دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة الكاملة السيادة.
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