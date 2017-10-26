السلطان بن عفرار يصل الغيضة لمشاركة أبناء محافظته المهرجان الجماهيري

وصل السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار عضو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عاصمة محافظة المهرة الغيضة مساء اليوم الخميس الموافق 26 / 10 / 2017 ، لمشاركة أبناء محافظته المهرجان الجماهيري الذي يقام بحضور أعضاء المجلس الإنتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عصر يوم السبت المقبل الموافق 28 / 10 / 2017 ، لإشهار قوائم المجلس الإنتقالي في المحافظة .

وكانت منذ أيام مضت الإستعدادات جارية على قدم وساق تحت إشراف مباشر من الدكتور سالم القميري رئيس المجلس الإنتقالي في محافظة المهرة ، والأستاذ سعيد سعدان وكيل محافظة المهرة ( رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الجماهيري ) ، لإستقبال هذه التظاهرة الوطنية التي ستكون العلامة الفارقة في تاريخ الوطن الجنوبي ومحافظة المهرة .

ومن المتوقع إحتشاد الآلاف من أبناء محافظة المهرة في مكان إقامة الفعالية ( المنصة ، جانب إدارة المحافظ القديمة ) ، معبرين عن تأييدهم المطلق للمجلس الإنتقالي ومسطرين سطورا مضيئة في تاريخ النظال السلمي في الجنوب .. وستلقي قيادات المجلس الإنتقالي في المهرجان كلمات بمناسبة إعلان قوائم مجلس المحافظة وتترقب الحشود عن إعلان مفاجئة سارة .

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