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سياسي جنوبي يتقدم بمبادرة لرأب الصدع بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى

الخميس 26 أكتوبر 2017 08:31 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

تقدم السياسي الجنوبي عبده الدباني وهو اديب وقيادي في الحراك الجنوبي بمبادرة سياسية قال انها تهدف لرأب الصدع بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى وبما يضمن عدم لجوء هذه الاطراف الى استخدام العنف.

وقال "الدباني" ان مبادرته حرصا  منا على وحدة الشعب الجنوبي والعلاقة  الرشيدة بين قواه السياسية وخوفا مشروعا من اللجوء إلى  العنف في حسم الاختلافات  والمشاريع السياسية والحد من اثر القوى المعادية للجنوب وقضيته العادلة في اذكاء الصراع بين الجنوبيين

وجاء في المبادرة :

بسم الله الرحمن  الرحيم

 

مقترح بمبادئ  عامة للعلاقة  بين المجلس الانتقالي الجنوبي والأخوة الجنوبيين في شرعية الرئيس  عبدربه منصور وحكومته.

 

حرصا  منا على وحدة الشعب الجنوبي والعلاقة  الرشيدة بين قواه السياسية وخوفا مشروعا من اللجوء إلى  العنف في حسم الاختلافات  والمشاريع السياسية والحد من اثر القوى المعادية للجنوب وقضيته العادلة في اذكاء الصراع بين الجنوبيين

نقترح المبادئ الآتية :

1 . عدم اللجوء إلى العنف مهما كان الخلاف والاختلاف السياسي  بين الطرفين واتخاذ الحوار وسيلة للتقريب بين  وجهات النظر والمشاريع السياسية.

 

2. التمسك بمبدأ  التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي باعتباره ثابتا وطنيا جنوبيا.

 

3.الخلافات السياسية يجب ألا تؤثر بشكل سلبي في حياة الناس وخدماتهم ومكتسباتهم وأمنهم وحقوقهم وكذلك لا تؤثر في مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة.

 

4.في حالة أن الاختلاف السياسي  بين الطرفين هو في الوسائل الموصلة إلى الهدف وليس في الهدف نفسه فيجب تعزيز الثقة بين الطرفين والتنسيق بينهما والتكامل في العمل والوصول إلى الهدف المشترك. وفي حالة ان  الاختلاف في المشروع السياسي لكل منهما فأن هذا لا يبرر العنف والصراع الحاد; ولكن هناك قواسم مشتركة ينبغي التمسك بها واحترام إرادة الشعب وطموحه الجمعي كفيصل في الاختلاف بين المشروعية.

 

5. العمل على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين يشارك فيها شخصيات وطنية جنوبية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وجامعة عدن وصحيفة الأيام وغيرها.

ويكون من مهام هذه اللجنة الوطنية الجنوبية  نزع فتيل أي صراع عنيف  والتقريب بين الطرفين وكشف مساعي الطرف الثالث الذي يعمل على  تأجيج الصراع بين الجنوبيين وترشيد الخطاب الإعلامي وتهذيبه بين الطرفين.

 

6.حرص الطرفين على المصلحة العليا للجنوب وعدم التفريط بها لحساب أطراف شمالية أو إقليمية أو دولية والمواجهة المشتركة لأي غزو  يتعرض له الجنوب ..واتخاذ الموقف الإيجابي من أشقاء وأصدقاء الجنوب الأوفياء.

 

7. المواجهة المشتركة لقوى الإرهاب المختلفة والعمل على تجفيف منابعها  وتخليص شباب الجنوب من خطرها لما يخدم الأمن القومي للجنوب.

ومكافحة الطرفين معا  للفساد المالي والإداري والأخلاقي.

 

د عبده يحيى الدباني

الناطق الرسمي للهيئة الأكاديمية الجنوبية.


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