السعدي :حديث صالح الاخير يؤكد ان حبل الود بينه وبين هادي وبن دغر انقطع

قال القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي السعدي ان حديث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان الرئيس هادي وبن دغر بضاعته حديث يؤكد ان العلاقة بين الطرفين قطعت بشكل نهائي.

واضاف قائلا :"انا الحقيقة كلام عفاش الأخير الذي قال فيه أن هادي وبن دغر عناصره جعلني اطمئن أن حبل الود بينهما انتهى وان هادي وبن دغر أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف عفاش يعزف على عقلياتنا السطحية المندفعة التي عرفنا بها .

ما المانع أن يكون تصوري هذا على صح طالما وهناك ايضا شواهد لدينا أن هناك من كانوا من عناصر عفاش أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف.

في الاخير يجب أن نفهم ونقتنع أنه لايوجد اليوم اي جنوبي لايزال يحن الى العودة الى صنعاء ولكن العمل السياسي له فنونه وأساليبه ولهذا فعلينا أن أردنا جنوب حر مستقل حاضن لكل أبناءه الابتعاد عن لغة التخوين والوصاية الحصرية والاقصاء حتى نحقق الهدف العظيم .

العقل ميزنا به الله كبشر وميزنا به عن بقية مخلوقاته لكي نستخدمه وليخرجنا من الظلمات إلى النور .

حذاري من الشطحات والاستعلاء فلاتنتج الا الفشل والخراب.

المزيد في أخبار وتقارير كاتب جنوبي: التصعيد بين المجلس الانتقالي والشرعية سيكون اكثر حدة خلال الايام المقبلة توقع كاتب جنوبي شاب ان تشهد الايام القليلة القادمة تصعيدا كبيرا بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية . وقال "نبيل عبدالله" انه ليس من صالح الجنوبيين ان فعاليات فنية واخرى مجتمعية تشق طريقها بعدن رغم تزايد قبضة (المتشددين) تشق فعاليات فنية واخرى ادبية مجتمعية طريقها بمدينة عدن رغم تزايد قبضة المتشددين على مؤسسات امنية في المدينة التي كانت مصدر الهام لعشرات المدن في الجزيرة العربية الزبيدي يتعهد بإسقاط الحكومة الشرعية والسيطرة على (الجنوب) أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنها دعت إلى خطوات تصعيد شعبي ضد حكومة الشرعية لإسقاطها بسبب فشلها، وأكدت أن المجلس يريد تقرير المصير واستعادة دولة