أسموها آخر صرخة سلمية .. الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن ويحذرون الحكومة

صورة من مسيرة للعسكريين الجنوبيين بعدن

احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن صباح اليوم للمطالبة بإسحقاقاتهم .

وقد احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً في ساحة البنوك بمدينة كريتر .

وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي قد أحتشد الجمع من ضباط ورتب عليا في الجيش الجنوبي المسرح ألقيت عدداً من الخطابات التي ألقاها أكاديميي الهيئة

حيث انطلق المحتجين بمسيرة راجلة إلى أمام بوابة قصر معاشيق الذي يقطنه الفاسدين من حكومة الشرعية.

وفي تلك الوقفة قد ردد المحتجين هتافات تداعي الطلب بصرف مرتبات الجيش الجنوبي المسرح الذي يعاني منذو ثمانية أشهر دون مرتبات .

وقد رفع المحتجين لافتات تطالب برحيل حكومة الشرعية من عدن لمِا ارتكبته من جرائم بحق الشعب وبحق الجيش الجنوبي الذي يعاني الأضطهاد منذ 25 عام .

وحذر المحتجين حكومة ما تسمى الشرعية بتلاعبها بحقوق المتقاعدين من أبناء الجيش الجنوبي المسرح في المرحلتين الماضية والحالية .

وناشد المحتجين التحالف العربي بلفت النظر لكواد الجيش الجنوبين ،وأبدو استغرابهم مِن ما تقوم به دول التحالف من تجاهل ثالث جيش عربي تُمارس ضده المؤامرات المتعددة .

وقد أشاروا بأن هذه الوقفة الاحتجاجية هي آخر وقفة سلمية لهم وآخر صرخة وإن المرة القادمة ستكون شديدة الفعل .

الجدير ذكره أن الهيئة العليا قد سارعت وأحتجت قبل فترة في عدة مواقع وكان أهمها الأعتصام الذي أقامه العسكريين أمام منزل الوزير احمد الميسري بالمنصورة قبل أشهر.

* من هويد الكلدي

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