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قيادي جنوبي: اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل انقطاع الود بينهم

العميد علي السعدي
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:33 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم.

وكتب العميد السعدي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "انا الحقيقه كلام عفاش الأخير الذي قال فيه أن هادي وبن دغر عناصره جعلني اتطمئن أن حبل الود بينهما انتهاء وان هادي وبن دغر أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف عفاش يعزف على عقلياتنا السطحية المندفعة التي عرفنا بها.

وأضاف السعدي "فايش المانع أن يكون تصوري هذا على صح طالما وهناك ايضا شواهد لدينا أن هناك من كانوا من عناصر عفاش أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف".

وأكد العميد علي السعدي أنه في الاخير يجب أن نفهم ونقتنع أنه لايوجد اليوم اي جنوبي لايزال يحن الى العوده الى صنعاء ولكن العمل السياسي له فنونه وأساليبه ولهذا فعلينا أن أردنا جنوب حر مستقل حاضن لكل أبناءه الابتعاد عن لغة التخوين والوصايه الحصريه والاقصاء حتى نحقق الهدف العظيم".

وأشار الى أن العقل ميزنا به الله كبشر وميزنا به عن بقية مخلوقاته لكي نستخدمه وليخرجنا من الظلمات إلى النور.

مختتما بقوله "حذاري من الشطحات والاستعلى فلاتنتج الا الفشل والخراب".


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تعليقات القراء
284417
[1] خلاص أنت أحتياط
الخميس 26 أكتوبر 2017
شمسون | حضرموت
نحن عارفين أحسن منك يا جاهل وأنت ما حد حطك محامى عن شلة الانس دغر وجماعته

284417
[2] ونستغرب تقول انك سياسي .. الرجل ما كذب في ما يخص بن دغر .. ننصحك تبطل هرجله وبيع كلام فاضي وشف لك مهر تترزق منها غير الكلام.
الخميس 26 أكتوبر 2017
علي عبدالله صالح | صنعاء
ونستغرب تقول انك سياسي .. الرجل ما كذب في ما يخص بن دغر .. ننصحك تبطل هرجله وبيع كلام فاضي وشف لك مهر تترزق منها غير الكلام.

284417
[3] الشطحات
الخميس 26 أكتوبر 2017
عمر بن بريك | جده
هذا انت قلتها حذاري من الشطحات وايش الشطحه والكلام البسغ الذي ما يقوله الاواحد في كوره ؛؛؛؛؛؛؛؛ولاواحد يدور له شطحه فك نحنا وشلهم معاك ماشي وسع عندنا للعقول الضاله



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